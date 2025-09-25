Legendarni britanski bend Kosheen dolazi u Zagreb

Kosheen je nastao 1999. u Bristolu, a već prvim albumom iz 2001. Resist i hitovima Catch, Hide U i Hungry osvojili su titulu jedne od najvećih glazbenih atrakcija Velike Britanije.

Legendarni UK bend koji je spojio drum’n’bass, breakbeat i moćan vokalni izraz vraća se u Zagreb! Kosheen, predvođen karizmatičnom Sian Evans, donosi svoj prepoznatljivi zvuk na pozornicu Boogalooa u petak 27. rujna.

Od početka 2000-ih, Kosheen su ostavili snažan trag na elektronskoj sceni — s multiplatinastim debijem Resist, hitovima “Hide U”, “Catch”, “Hungry” i “All In My Head”, te dva top 10 albuma u UK-u. Njihov stil oduvijek je bio hibrid – sirova energija drum’n’bassa, melodijska snaga breakbeata i emotivna dubina vokala Sian Evans izdvojili su ih iz mase i lansirali među najjače live bendove elektronske scene tog vremena.

Nakon stanke, Kosheen su se 2019. vratili na scenu jači nego ikad – headlineri festivala, rasprodani klubovi i energični nastupi koji i dalje oduševljavaju stare fanove i osvajaju nove. Njihova “Resist 20th Anniversary” turneja, a zatim i “25 Years of Kosheen” serija koncerata, uključujući i ekskluzivne orkestralne izvedbe, još jednom su dokazale da je bend u formi i da njihova glazba nije izgubila na snazi.

U siječnju 2025. predstavili su novo izdanje svog klasika “Hide U” – s remixom i osvježenim vokalima, najavljujući novo poglavlje i glazbu koja tek dolazi.

Spremite se za nastup koji udara na emocije, pumpa adrenalin i briše granicu između nostalgije i sadašnjosti – jer Kosheen ne samo da se vratio, već zvuči brutalno svježe.