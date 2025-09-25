Što je Meghan rekla Kate? Pokušaj pomirbe pretvorio se u novi sukob

Nedugo nakon vjenčanja 2018. godine, sukob s proba za događaj između Meghan Markle i princa Harryja s jedne te princa Williama i Kate Middleton s druge strane se produbio.

Eksplozivni memoari princa Harryja "Rezerva" iznijela je niz šokantnih optužbi protiv kraljevske obitelji. Iako su neke od optužbi naknadno opovrgnute, 41-godišnji odbjegli sin kralja Charlesa stoji iza svega što je napisano, unatoč tome što je dovelo do kraha odnosa s bratom, princom Williamom.

Među tvrdnjama iz knjige nalaze se i nastojanje kraljevske braće da nagovore oca da se ne oženi današnjom suprugom Camillom.

Galerija

Vjenčanje princa Harryja i Meghan Markle - 5 Foto: Afp

Kate Middleton i Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Jedno od brojnih otkrića odnosilo se na sukob između Williama, Kate Middleton i Meghan Markle, samo nekoliko tjedana nakon kraljevskog vjenčanja. Prema Harryjevim tvrdnjama, William je uperio prstom u Meghan nakon što je uvrijedila njegovu suprugu tijekom sastanka čiji je cilj bio "opustiti atmosferu" nakon povratka Sussexovih s medenog mjeseca u Africi.

Princ i princeza od Walesa pozvali su Harryja i Meghan u svoj stan u Kensingtonskoj palači nakon nekoliko nesuglasica, uključujući i onu u kojoj je Kate Middleton navodno briznula u plač tijekom probe haljine za djeverušu princeze Charlotte.

Meghan Markle, Princ Harry Foto: Profimedia

William i Harry sa suprugama - 3 Foto: Profimedia

William i Harry sa suprugama - 2 Foto: Profimedia

No razgovor uz čaj i kekse u lipnju 2018. prerastao je u novi sukob jer je Meghan navodno rekla Kate da zbog hormona ima "baby brain", zbog čega je William prozvao Meghan nepristojnom i uperio prst u nju.

Sve je započelo nekoliko mjeseci ranije, kada se Kate rasplakala tijekom proba haljina za djeveruše koje nisu odgovarale protokolu. Harry tvrdi da se Kate uzrujala i zahtijevala ispriku kad je Meghan spomenula hormone nakon poroda, rekavši da joj to utječe na pamćenje.

"Meghan se prvo nije sjećala, ali je zatim rekla: "Sjećam se, nešto si zaboravila i ja sam rekla da nije važno, da je to zbog trudnoće. Jer si upravo rodila. Zbog hormona"", stoji u Harryjevoj knjizi, dodavši kako je Kate navodno uzvratila kako "nisu dovoljno bliske kako bi govorile o njezinim hormonima", na što je Meghan odgovorila da tako razgovara sa svim prijateljicama.

Kate Middleton i Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William, princ Harry, Meghan Markle - 7 Foto: Afp

"Ovdje se takve stvari ne rade", navodno je rekao William, na što je Meghan odgovorila: "Ako nemaš ništa protiv, makni prst s mog lica."

"Meg je rekla da nikada nije namjerno učinila ništa čime bi uvrijedila Kate, a ako jest, molila ju je da joj kaže kako bi mogla izbjeći ponavljanje", pokušao je obraniti suprugu.

Na stranu Meghan stala je njezina tadašnja prijateljica Jessica Mulroney.

Iako je Meghan u intervjuu s Oprah Winfrey demantirala tijek sukoba, tvrdeći kako je Kate bila ta koja je nju rasplakala, ovo je bio tek početak sukoba između braće koja se u kratkom roku samo produbio, prvo s Harryjevim i Meghaninim odstupanjem s kraljevskih dužnosti, a potom i medijskim istupima u kojima su optuživali kraljevsku obitelj za zlostavljanje i rasizam.

Meghan Markle, princ Harry Foto: Profimedia

Iz tog razloga, William je bez imalo razmišljanja odbio sastanak s bratom tijekom nedavnog posjeta Londonu, usprkos tome što se Harry ipak susreo s njihovim ocem. Dotad, braća ostaju u sukobu, a a naznaka za pomirenje zasad nema.

