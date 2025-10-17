Lidija Bačić okrenula novo poglavlje u životu: ''Pa znaš šta, čudno je i meni, ali...''

Splićanka Lidija Bačić nedavno je proslavila okrugli 40. rođendan. Za IN magazin je otkrila što je drastično promijenila u svojem životu. Iako o ljubavi ne govori, za IN magazin jasno je dala do znanja što bi se dogodilo da je njezin muškarac prevari. S Lidijom se družio naš Davor Garić.

Na početku razgovora s Lidijom Bačić zanimalo nas je ima li pjevačica neke posebne zahtjeve u backstageu?

''Pa nemam neke specijalne, kad mi je ovako blizu nemam, al kad sam negdje dalje uvijek volim da me dočeka neko voće. Voće mi uvijek triba za tu snagu prije nastupa, ali i poslije za vraćanje energije, tako da mi je voće najvažnije i možda koji alkohol malo, neka rakijica da malo zagrije grlo'', priznaje Lidija.

Aktualni singl ABC dokazao je da Lille uživa i u rock zvuku, ali i da joj godine ne mogu ništa.

Ovog ljeta je proslavila okrugli rođendan.

''Pa znaš šta, čudno je i meni, godine lete, ne možemo ih vratit, ali ih zato treba iskoristiti, svaku godinu, svaki dan, svaki trenutak kao da je zadnji. Okružit se dobrim ljudima, pozitivnim ljudima, izbacit sve u negativu, bilo kakve negativne il depresivne ljude jer ne treba nam to u životu, je l' tako. Ja sam čak izbacila i depresivne filmove, recimo. Kad sam imala 18, 19, jako sam voljela te down filmove, a sad ne volim to. Znači, daj mi samo pozitivu!'', govori Lidija.

Osjeća li da su je godine malo uozbiljile?

''Činjenica je da odrastamo svi, ali i dalje se u sebi osjećam, ne kao dijete, ali kao neka cura'', priznaje.



O njezinu ljubavnom životu ne zna se mnogo, no jedno je jasno: Ako je prevariš - doviđenja!

Bi li mogla oprostiti nevjeru?

''Sad kako razmišljam, ne bih, al opet ti kažem, nikad ne reci nikad. Ne mogu se sad zamislit - frajer te prevari...prvo ne znam je li me ikad itko prevario, ali ne mogu se zamislit da se to dogodi, šta bih ja tu napravila!'', kaže.



''Da, ne bih nikad zaboravila! Mislim, kako ćeš takve stvari zaboravit, bilo kakve loše stvari ipak svi negdje zapamtimo!''.

Lidija uskoro izbacuje novi album. ''Savršeni kaos'' se zove.

''Pa tu će bit dosta pjesama i koje su izašle, bit će i nekoliko novih, među njima i ABC. Evo radujem se da to konačno izađe koliko to već najavljujem, stalno najavljujem jedno te isto, ali to je tako, ne možeš ništa na brzinu. Snimam i neke nove pjesme van tog albuma, ali o tom po tom, kad dođe'', zaključila je za kraj razgovora.

