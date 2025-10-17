Princ Andrew nakon gnusnih skandala ostao bez svih kraljevskih titula!

Princ Andrew nakon svih skandala koji su uzdrmali britansku kraljevsku obitelj povukao se iz javnog života.

Princ Andrew povukao iz javnog života i odrekao svih preostalih kraljevskih titula, uključujući onu vojvode od Yorka, nakon što je novi niz skandala ponovno uzdrmao britansku kraljevsku obitelj, piše Daily Mail.

Princ Andrew Foto: Profimedia

''U razgovoru s Kraljem i mojom užom i širom obitelji, zaključili smo da kontinuirane optužbe protiv mene odvraćaju pažnju od rada Njegovog Veličanstva i Kraljevske obitelji. Odlučio sam, kao i uvijek, staviti svoju dužnost prema obitelji i zemlji na prvo mjesto. Stojim iza svoje odluke od prije pet godina da se povučem iz javnog života. Uz pristanak Njegovog Veličanstva, smatramo da sada moram ići korak dalje. Stoga više neću koristiti svoju titulu niti počasti koje su mi dodijeljene. Kao što sam već rekao, snažno poričem optužbe protiv mene'', priopćio je.

Princ Andrew tako se, osim vojvodske titule, odrekao članstva u Redu podvezice – najstarijem viteškom redu u zemlji, titule Viteza velikog križa Kraljevskog Viktorijinog reda, koju mu je dodijelila pokojna kraljica Elizabeta II.

Unatoč svemu, i dalje će nositi titulu princa, s obzirom na to da je rođen kao sin kraljice.

Kako su doznali britanski mediji kralj Charles III. je izvršio izravan pritisak na svog brata da se povuče iz svih službenih i počasnih dužnosti.

Njegova bivša supruga, Sarah Ferguson, s kojom i dalje živi u luksuznoj 30-sobnoj rezidenciji Royal Lodge u Windsoru, također više neće nositi titulu vojvotkinje od Yorka, već će biti poznata jednostavno kao Sarah Ferguson.

Inače, Andrew je već godinama jedan od najomraženijih članova kraljevske obitelji. 2019. godine u kraljevskoj je obitelji izbila afera u vezi s princem Andrewom kad je otkriveno da je uvučen u pedofiliju.

