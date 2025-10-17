Tony Cetinski dirljivom objavom odao počast Toši Proeskom

Tony Cetinski prisjetio se prijatelja i kolege Toše Proeskog, koji je preminuo u 27. godini 2007. godine.

Regija je ovih dana obilježila 18. godišnjicu tužnog odlaska makedonskog slavuja Toše Proeskog. Njegova tragična smrt u 27. godini života u stravičnoj nesreći šokirala je mnoge njegove kolege, koji ga se danas rado sjete.

Naša pjevačka zvijezda Tony Cetinski, s kojim je Toše snimio pjesmu "Lagala nas mala", na svojim društvenim mrežama je objavio Tošinu sliku kako bi ga se prisjetio povodom tragične obljetnice.

"Nedostaješ", napisao je popularni Istrijan uz Tošinu crno-bijelu fotografiju, a u tužnom prisjećanju pridružili su mu se i njegovi fanovi.

"Vječna ti slava Toše", "Najdraži. Hvala ti što ga čuvaš od zaborava", "Zauvijek", "Kako je život surov i nepravedan, spavaj svoj san Anđele", "Nedostaješ Toše", "Predivna duša, anđeoskog glasa, zauvijek ostaje u lijepom sjećanju", "Koja je to duša bila… A jest i dalje", "Nikad zaboravljen, nikad prežaljen", "Njegove pjesme i dalje žive", napisali su Tonyjevi pratitelji na Facebooku i Instagramu.

Ovime je Tony ponovno pokazao poštovanje prema dobrom prijatelju koji je otišao prije vremena.

