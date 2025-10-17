Naš glumački par ovih je dana imao veliko slavlje: "Vjerujem u tebe..."

Anja Šovagović Despot čestitala je suprugu Draganu Despotu 39. godišnjicu braka emotivnim videom.

Jedan od naših najdugovječnijih glumačkih parova Anja Šovagović Despot i Dragan Despot ovih dana su imali veliki razlog za slavlje. Dramska umjetnica i nacionalni prvak Drame zagrebačkog HNK proslavili su 39. godišnjicu braka.

Tim povodom Šovagović Despot je na svojim društvenim mrežama objavila video s nekim od njihovim najvažnijih trenutaka u braku, a u komentarima im je čestitala i supruga Marka Perkovića Thompsona Sandra Perković.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Bolest dramatično napreduje: Fotografije zavodnika s malih ekrana slamaju srce

"Vjerujem u tebe 39 godina", napisala je glumica.

Anja i Dragan upoznali su se početkom Dubrovačkih ljetnih igara 1978. godine, kad je njoj bilo 15, a njemu 22 godine. Nekoliko godina kasnije, ponovno su se sreli u Dubrovniku i zaljubili se, te su svoju vezu odlučili ozakoniti brakom nakon samo četiri dana. Anjin otac, pokojni glumac Fabijan Šovagović, Dragana je poznavao otprije, no ona je njegovu obitelj upoznala nekoliko sati prije vjenčanja.

Anja Šovagović Despot, Dragan Despot - 2 Foto: Instagram

Anja Šovagović Despot i Dragan Despot Foto: Goran Mehkek/Cropix

Anja Šovagović i Dragan Despot - 3 Foto: Cropix

Anja Šovagović i Dragan Despot Foto: Darko Tomas/Cropix

"To je stvarno toliko nevjerojatno da ne izgleda kao da je istina, ali je istina. Nestvarno smo se zaljubili i tu dalje se nije imalo što i sad sa svakom godinom dulje", izjavila je Anja jednom za IN magazin.

Da je to bila zaista ispravna odluka, dokazuje njihov dugogodišnji brak tijekom kojeg su dobili kćer Anu i sina Josipa.

Glumački par je sada pokazao i da su još sretni i zaljubljeni kao prvog dana.

Dragan je poveo kćer Anu na jedan događaj, a više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Prepoznajete je? Od glumice poznate po raskošnim oblinama do modne piste nakon velikog gubitka kila!

Pogledaji ovo Celebrity Haris Džinović komentirao zaruke bivše supruge, iskreno je rekao što misli