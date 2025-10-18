Rijedak istup Darka Rundeka s partnericom Sandom, s kojom je zajedno više od 50 godina!

Darko Rundek otkrio je glazbeni izazov koji ga je okupirao, a rijetku pažnju privukao i pojavom sa životnom partnericom Sandom Hržić.

Darko Rundek, legendarni glazbenik i autor niza bezvremenskih pjesama, otkrio je kako mu je novi projekt bio poseban izazov.

"Bili su mi izazov songovi, i zanimljivo mi je bilo kako raditi muziku da bude na rubu čujnosti i više je to bio jedan filigramski posao", rekao je za HRT.

Na događanju se pojavio u društvu svoje dugogodišnje partnerice Sande Hržić, što je rijetkost i za medije i za javnost.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Par je zajedno više od pola stoljeća, no kroz sve te godine svoju su ljubav pažljivo čuvali daleko od reflektora. Sanda je, kako Rundek često ističe, njegova najveća podrška.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 4 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Darko Rundek i Sanda Hržić - 2 Foto: Armin Durgut/Pixsell

Njihova je priča započela još u studentskim danima u Zagrebu, a 1991. postali su roditelji sina kojem su dali čak šest imena – David Vid Dimitrij Sebastian Ernest Viktor. Unatoč tolikim godinama zajedno, o njihovoj vezi se zna vrlo malo.

Darko Rundek i Sanda Hržić - 2 Foto: Jakov Prkic / CROPIX

Na premijeri predstave uz njih su bili i poznata televizijska voditeljica Daniela Trbović, redatelj Rajko Grlić, Davor Meštrović i brojna druga poznata lica.

