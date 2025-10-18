Lateks haljina Kim Kardashian jedva je držala sve na mjestu: "Nitko nije gledao u oči..."

Kim Kardashian zasjenila je sve na događaju Kylie Cosmetics u izazovnoj ružičastoj haljini koja je privukla poglede i izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Kim Kardashian ponovno je pokazala zašto je kraljica crvenih tepiha i centar pažnje kamo god da se pojavi.

Ovog puta, slavna reality zvijezda i poduzetnica zasjala je na eventu brenda Kylie Cosmetics, koji je u West Hollywoodu organizirala njezina sestra Kylie Jenner.

Kim Kardashian - 7 Foto: Profimedia

Za ovu prigodu Kim je odabrala usku, lateks haljinu u nježno ružičastoj nijansi s dubokim dekolteom i visokim prorezom koji je otkrivao njezine noge.

Kim Kardashian - 4 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 8 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 1 Foto: Profimedia

Zavodljivi model haljine istaknuo je njezinu figuru do savršenstva, a efekt su dodatno pojačali srebrni križevi koje je nosila kao nakit i visoke prozirne platforme.

Kim Kardashian - 3 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 5 Foto: Profimedia

Kim Kardashian - 2 Foto: Profimedia

Iako je riječ bila o događaju posvećenom kozmetici, većina pogleda ipak nije bila usmjerena prema proizvodima. Društvene mreže preplavile su reakcije na njezin outfit, a mnogi su komentirali: "Nitko nije gledao u oči..."

Kim Kardashian - 3 Foto: YouTube Screenshot

Kim Kardashian šokirala priznanjem: ''Voljela bih znati koliko košta karton mlijeka''

U podcastu je otvoreno progovorila i o braku s kontroverznim reperom Kanyeom Westom. Više pročitajte OVDJE.

