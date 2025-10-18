Sjećate se Mannyja iz Moderne obitelji? Danas je neprepoznatljiv i vodi potpuno drugačiji život!

Rico Rodriguez, nekoć mali Manny iz "Moderne obitelji", danas je 27-godišnjak s bogatom karijerom, privatnim životom daleko od očiju javnosti i statusom jednog od najutjecajnijih tinejdžera svog vremena.

Rico Rodriguez publici je ostao u pamćenju kao simpatični Manny Delgado iz serije "Moderna obitelj", a teško je povjerovati da sada ima već 27 godina. U seriju je ušao s tek 10 godina, a danas ga je gotovo nemoguće prepoznati - nosi bradu i dužu kovrčavu kosu.

Njegova glumačka karijera donijela mu je i znatnu financijsku sigurnost, pa se procjenjuje da danas vrijedi oko 12 milijuna dolara. Prije točno deset godina ugledni Time ga je uvrstio na popis "25 najutjecajnijih tinejdžera".

Zanimljivo, gluma ga u početku uopće nije zanimala, no kada je čuo za lik Mannyja, odmah ga je osvojio. U prvim sezonama serije zarađivao je 75.000 dolara po epizodi, a ta je cifra kasnije porasla na 125.000.

U seriji mu je majku glumila atraktivna Sofia Vergara, a očinsku figuru tumačio je legendarni Ed O'Neill. Kemija s kolegama nije ostala samo ispred kamera — i u privatnom životu ostali su bliski: redovito se čuju, druže i podržavaju.

Iako je odrastao pred kamerama, Rico svoj osobni život drži podalje od očiju javnosti. Nikada nije javno predstavio djevojku, niti je bio dio romantičnih skandala, što je prava rijetkost za mladu zvijezdu njegovog kalibra. Njegov ljubavni život ostaje tajna, što samo dodatno potiče znatiželju obožavatelja.

Posebno je vezan uz svoju obitelj, a najveći oslonac bio mu je otac Roy, koji je preminuo 2017. godine. Rico često objavljuje emotivne poruke u njegov spomen i pokazuje koliko mu je obitelj važna.

Zanimljivo je da je veliki fan WWE hrvanja, a jednom je prilikom čak izjavio kako mu je san postati komentator u WWE-u. Uz to, još kao tinejdžer napisao je autobiografsku knjigu "Reel Life Lessons... So Far", u kojoj je podijelio vlastita iskustva iz djetinjstva provedenog na setu i lekcije koje je naučio kao dječji glumac.

Iako se trenutno ne bavi aktivno glumom, povremeno sudjeluje u manjim projektima, dok ostatak vremena posvećuje sebi i ljudima do kojih mu je stalo. Na društvenim mrežama aktivan je, ali s mjerom – objavljuje uglavnom obiteljske trenutke i pozitivne poruke.

Rico se možda povukao iz središta pozornosti, ali ostao je u srcima publike koja je s njim odrasla uz Modernu obitelj.

