Publika u suzama: Crvena jabuka u Sarajevu posvetila poseban trenutak Halidu Bešliću

Na emotivnom koncertu u Sarajevu, Žera je pjesmom "Čardak" odao počast preminulom Halidu Bešliću, što je publiku duboko ganulo.

U sarajevskoj dvorani Skenderija sinoć je održan emotivan koncert Crvene jabuke, koji je frontmen Dražen Žerić Žera posvetio svom preminulom prijatelju i glazbenom kolegi Halidu Bešliću.

Odluka da dio nastupa bude posvećen Halidu duboko je dirnula publiku, tim više što je koncert ranije bio odgođen zbog njegove smrti.

Tijekom koncerta na pozornici se pojavila Halidova fotografija s natpisom "in memoriam", dok je bend izveo pjesmu "Čardak", jednu od najpoznatijih balada koju su tisuće u publici pjevale zajedno s njima.

Reakcije na društvenim mrežama bile su prepune emocija: "Bravo Žera, respekt za ovo", "Koliko je emocinalno i dirljivo, sva sam se naježila", "Svaka ti čast Žera", pisali su korisnici.

Komemoracija u čast Halida Bešlića održana je 13. listopada u Narodnom kazalištu u Sarajevu, gdje su brojni govornici odali počast njegovoj karijeri i životu. Na samom kraju, Žera je na pozornici izveo Čardak, uz ustajanje i zajedničko pjevanje cijele dvorane.

Nakon komemoracije uslijedila je dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a potom i ukop na groblju Bare. Posljednjem ispraćaju prisustvile su tisuće ljudi iz svih krajeva Bosne i Hercegovine i regije.

