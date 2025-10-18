Iva Olivari ne dijeli često privatne trenutke, ali ovu prekrasnu vijest ipak nije mogla zadržati za sebe

Iva Olivari postala je baka i tu je radosnu vijest podijelila emotivnom objavom na društvenim mrežama.
Iva Olivari, menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije i pionirka među ženama u muškom profesionalnom nogometu, podijelila je radosne vijesti – postala je baka.
Emotivnu objavu podijelila je na društvenim mrežama.
"Moja curica Lea je rodila curicu", napisala je Iva i otkrila da je djevojčica dobila ime Jana.
Iako javnost ne zna mnogo o njezinom privatnom životu, poznato je da Iva ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu, iz braka sa sportskim novinarom Davorinom Olivarijem.
Iva Olivari - 1 Foto: In Magazin
In Magazin: Iva Olivari - 4 Foto: In Magazin
Fran je krenuo akademskim putem roditelja upisavši Kineziološki fakultet, dok je Lea završila studij na Fakultetu političkih znanosti. Oboje su snažna potpora svojoj majci u njezinoj dugogodišnjoj karijeri.
Iva i Davorin više nisu zajedno. Vijest o njihovu razvodu izašla je u javnost 2019. godine, kako je tada prenio Story.
Iva Olivari, Mario Mandžukić (FOTO: Instagram)
Iva Olivari, Danijel Subašić (FOTO: Instagram)
Šira javnost upoznala ju je tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je postala prva žena koja je sjedila na klupi uz nogometnu reprezentaciju Hrvatske, rame uz rame s igračima i stožerom. Često je nazivaju i "mamom reprezentacije", a njezina prisutnost i doprinos godinama su važan dio reprezentativnih uspjeha.
