Iva Olivari ne dijeli često privatne trenutke, ali ovu prekrasnu vijest ipak nije mogla zadržati za sebe

Iva Olivari postala je baka i tu je radosnu vijest podijelila emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Iva Olivari, menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije i pionirka među ženama u muškom profesionalnom nogometu, podijelila je radosne vijesti – postala je baka.

Emotivnu objavu podijelila je na društvenim mrežama.

"Moja curica Lea je rodila curicu", napisala je Iva i otkrila da je djevojčica dobila ime Jana.

Iako javnost ne zna mnogo o njezinom privatnom životu, poznato je da Iva ima dvoje djece, sina Frana i kćer Leu, iz braka sa sportskim novinarom Davorinom Olivarijem.

Fran je krenuo akademskim putem roditelja upisavši Kineziološki fakultet, dok je Lea završila studij na Fakultetu političkih znanosti. Oboje su snažna potpora svojoj majci u njezinoj dugogodišnjoj karijeri.

Iva i Davorin više nisu zajedno. Vijest o njihovu razvodu izašla je u javnost 2019. godine, kako je tada prenio Story.

Šira javnost upoznala ju je tijekom Svjetskog prvenstva u Rusiji, kada je postala prva žena koja je sjedila na klupi uz nogometnu reprezentaciju Hrvatske, rame uz rame s igračima i stožerom. Često je nazivaju i "mamom reprezentacije", a njezina prisutnost i doprinos godinama su važan dio reprezentativnih uspjeha.

