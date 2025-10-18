Subotnja špica kao prava pozornica na otvorenom, pogledajte veliku fotogaleriju poznatih lica!

Slavne face iskoristili su jesenski dan za šetnju Zagrebom, a tko je sve prošetao Cvjetnim trgom, pogledajte u nastavku.

Brojni poznati Hrvati prošetali su ove subote zagrebačkom špicom, privlačeći pažnju prolaznika svojim jesenskim modnim kombinacijama.

Uz osmijehe, kave i razgovore, špica je ponovno bila mjesto susreta domaćih zvijezda i dobre atmosfere u srcu grada.

Jacques Houdek, Tomislav Horvatinčić, Siniša Varga, Minea, Jakov Sedlar, Meri Goldašić, Petra Meštrić, Mirela Holy, Lana Medar, Snježana Schillinger, Daria Lorenci Flatz bili su samo od nekih poznatih lica koji su prošetali špicom.

A koga su sve još fotografi uhvatili, pogledajte u našoj galeriji u nastavku.

