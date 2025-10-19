Sviđa li vam se? Naša 23-godišnja influencerica udala se u tradicionalnoj vjenčanici i izbjegla trendove

Influencerica Martina Filić zablistala je u raskošnoj, tradicionalnoj vjenčanici, potrudila se da izbjegne trendove.

Na svoj dan vjenčanja s influencerom Ismaelom Hadžićem, 23-godišnja influencerica Martina Filić odabrala je vjenčanicu koja odiše elegancijom i klasičnim šarmom — za razliku od većine modernih mladenki koje danas biraju odvažne, otvorene i prozirne modele.

Martina je blistala u potpuno zatvorenoj vjenčanici s dugim rukavima i čipkastim gornjim dijelom koji se savršeno nastavljao u raskošnu, ali profinjenu suknju.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 4 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 3 Foto: Instagram

Model krojen uz tijelo naglašavao je struk, dok su čipka i diskretni korzetni detalji dodavali notu romantike i profinjenosti. Gornji dio haljine isticao se visokim ovratnikom i nježnim čipkastim uzorkom, koji je podsjećao na bezvremenske vjenčanice kakve su nosile mladenke nekih prošlih vremena.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 6 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!

Iako jednostavna na prvi pogled, haljina je odišala luksuzom zahvaljujući besprijekornoj izradi i bogatom materijalu, a duga bijela suknja s decentnim šlepom savršeno je zaokružila cijeli izgled.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 8 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 1 Foto: Instagram

Martina je svoj bridal outfit upotpunila elegantnom punđom i buketom od bijelog cvijeća, čime je cijela kombinacija izgledala poput scene iz bajke.

Sviđa li vam se Martinina vjenčanica? Da, kao iz bajke!

Ne, prezatvorena mi je

Nemam neko mišljenje o vjenčanici, ali njoj je predivno stajala Da, kao iz bajke!

Ne, prezatvorena mi je

Nemam neko mišljenje o vjenčanici, ali njoj je predivno stajala Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Miroslav Ilić rasplesao Arenu Zagreb, a duet s gošćom raspametio je fanove folka

U vremenu kada su prozirni materijali, duboki dekoltei i gole leđa postali gotovo pravilo, Martina je odlučila pokazati da tradicionalni stil može biti jednako dojmljiv i suvremen.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 11 Foto: Instagram

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 15 Foto: Instagram

Njezina vjenčanica, zatvorena i sofisticirana, bila je pravi dokaz da elegancija nikada ne izlazi iz mode.

Galerija 17 17 17 17 17

Svečanost je bila prava bajka – od prvog trenutka kad je Martina zablistala u elegantnoj bijeloj čipkastoj vjenčanici, do trenutka kad su mladenci izašli pred okupljene. Nevjerojatne prizore s vjenčanja zabilježio je Sandi Pego, poznati influencer i brat mladoženje, koji je cijeli događaj podijelio sa svojim brojnim pratiteljima. Kad su izrekli ''da'', na livadi iza mladenaca eksplodirao je dnevni vatromet od ružičaste boje što je izazvalo opće oduševljenje okupljenih. Kako je izgledalo kupovanje mlade te prvi ples pogledajte OVDJE.

Vjenčanje Ismaela Hadžića i Martine Filić - 10 Foto: Instagram

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša olimpijka otkrila detalje svoje svadbe, imala je čak dvije vjenčanice!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!