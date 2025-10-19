Miroslav Ilić rasplesao Arenu Zagreb, a duet s gošćom raspametio je fanove folka

Legendarni Miroslav Ilić, jedan od najpoznatijih pjevača narodne glazbe s prostora bivše Jugoslavije, raspjevao je punu i emotivnu Arenu Zagreb s više od trideset hitova koje je publika svih generacija pjevala u glas s njim puna dva sata.

Ilić je publici priredio spektakularan koncert koji će se još dugo pamtiti. Od prvih taktova pjesme "Pozdravi je, pozdravi" do završnih akorda bezvremenskog hita "Nije život jedna žena" i Halidovog velikog hita "Miljacka", glazbenik je još jednom pokazao zašto je već desetljećima miljenik publike. Tisuće glasova pjevalo je u glas svaku pjesmu, od "Božanstvena ženo", "Luckasta si ti" do "Polomiću čaše od kristala", a emocije su preplavile dvoranu čim su se začuli prvi tonovi njegovih najvećih evergreena.

Miroslav Ilić u Areni Zagreb - 3 Foto: PR

"Kao što sam rekao na samom početku koncerta, još daleke 1983. godine je planula ljubav kada sam održao svoj prvi veliki koncert u Zagrebu, u staroj Ciboninoj dvorani. Tu je jednostavno planula ljubav između mene i hrvatske publike, i to traje do danas i jako sam sretan zbog toga. Puno me lijepih uspomena veže za ovaj grad i nikad nikom ni pod koju cijenu neću dozvoliti da mi to oduzme. Vidimo se Zagrebe ponovno", rekao je Miroslav vidno dirnut nakon koncerta.

Miroslav Ilić u Areni Zagreb - 5 Foto: PR

Miroslav Ilić u Areni Zagreb - 1 Foto: PR

Glavno iznenađenje večeri bila je "kraljica vrhunske zabave", Maja Šuput, koja se ove posebne večeri našla u ulozi svoje legendarne kolegice Lepe Brene. Naime, Maja je s Miroslavom otpjevala legendarni duet "Jedan dan života" iz 1985. godine koji je i dan danas jedan od najvećih i najomiljenijih ikad snimljenih na ovim prostorima. Osim dueta, Maja je izvela i svoj veliki hit "Lopove" koji je zapjevala cijela Arena. No, to je tek bio početak glazbenih iznenađenja jer su se Iliću na pozornici pridružili ništa manje atraktivni gosti, bosanski slavuj Ajdin i beogradska kolegica Mira Škorić.

Miroslav Ilić i Maja Šuput u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

Kako je Maja otpjevala ''Jedan dan života''? Top, bolje od originala!

Moglo je to bolje Top, bolje od originala!

Moglo je to bolje Ukupno glasova:

"Počašćena sam što sam pozvana od strane tima Miroslava Ilića da nastupim kao gošća. Momentalno sam rekla 'da'. Nisam gledala niti koji je dan niti jesam li slobodna ili nisam. Sve sam oslobodila da budem večeras ovdje. Prije svega sam obožavatelj. Ovo je posebna pjesma koju ja volim od djetinjstva", istaknula je Maja. Na pitanje o tome kada će zakazati datum svog samostalnog koncerta u Areni Zagreb, Maja je odgovorila: "Moram priznati da nisam još u tom filmu. Mislim da svakom izvođaču dođe to mjesto i vrijeme kada to poželi, a meni je zasad dobro ovako. U Hrvatskoj je dobro što novi izvođači ne niču svaki tjedan kao u Srbiji. Kod nas kad želiš zabavu, ima nas troje ili četvero. Nema baš puno konkurencije. Ako hoćeš ženu koja zabavlja, ima nas tri. Ljudi vole da je netko pozitivan i veseo, mi prodajemo zabavu. Ljudi to vole. I kad sam umorna, ja izvučem taj trenutak kad je meni dobro s ljudima. Oni voli mene, ja volim njih", poručila je uvijek iskrena Maja.

Maja Šuput u Areni Zagreb - 2 Foto: PR

Ovim koncertom, Miroslav Ilić je još jednom potvrdio svoj status pravog majstora emocije i narodne pjesme, ostavljajući iza sebe večer punu odličnog provoda i nezaboravnih trenutaka. A idući koncert u Areni Zagreb najavio je već dogodine, jer ovakva večer mora se ponoviti.

Galerija 2 2 2 2 2

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Vjenčao se omiljeni hrvatski influencerski par! Pogledajte raskošne kadrove vesele svadbe

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Naša olimpijka otkrila detalje svoje svadbe, imala je čak dvije vjenčanice!