Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!

Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb na koncertu Miroslava Ilića i na Oktobeerfestu.

Zagrebačka večer u subotu bila je u znaku glazbe i energije, a glavna zvijezda koja je oduševila publiku na čak dva nastupa bila je – Maja Šuput.

Pjevačica je prvo kao posebna gošća stala uz legendarnog Miroslava Ilića na pozornici Arene Zagreb, gdje su zajedno otpjevali bezvremenski hit ''Jedan dan života'', koji je Miroslav nekoć snimio s Lepom Brenom. Publika ih je dočekala s ovacijama, a njihov nastup bio je jedan od vrhunaca večeri.

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 4 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 1 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 3 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Kako je Maja otpjevala Brenin dio, poslušajte u nastavku.

"Počašćena sam što sam pozvana od strane tima Miroslava Ilića da nastupim kao gošća. Momentalno sam rekla 'da'. Nisam gledala niti koji je dan niti jesam li slobodna ili nisam. Sve sam oslobodila da budem večeras ovdje. Prije svega sam obožavatelj. Ovo je posebna pjesma koju ja volim od djetinjstva", istaknula je Maja. Na pitanje o tome kada će zakazati datum svog samostalnog koncerta u Areni Zagreb, Maja je odgovorila: "Moram priznati da nisam još u tom filmu. Mislim da svakom izvođaču dođe to mjesto i vrijeme kada to poželi, a meni je zasad dobro ovako. U Hrvatskoj je dobro što novi izvođači ne niču svaki tjedan kao u Srbiji. Kod nas kad želiš zabavu, ima nas troje ili četvero. Nema baš puno konkurencije. Ako hoćeš ženu koja zabavlja, ima nas tri. Ljudi vole da je netko pozitivan i veseo, mi prodajemo zabavu. Ljudi to vole. I kad sam umorna, ja izvučem taj trenutak kad je meni dobro s ljudima. Oni voli mene, ja volim njih", poručila je uvijek iskrena Maja.

Kako je Maja otpjevala ''Jedan dan života''? Top, bolje od originala!

Moglo je to bolje Top, bolje od originala!

Moglo je to bolje Ukupno glasova:

''Jedan dan života'' pjesma je iz 1985., a originala se prisjetite u nastavku.

Maja Šuput na koncertu Miroslava Ilića - 2 Foto: Matija Habljak/Pixsell

Miroslav Ilić i Maja Šuput u Areni Zagreb - 4 Foto: PR

No, Maja se tu nije zaustavila. Nakon veličanstvenog dueta, brzo je promijenila outfit i uputila se na Oktobeerfest u Zagrebu, gdje je ponovno zapalila atmosferu svojim energičnim nastupom.

Maja Šuput na Oktobeerfestu - 4 Foto: Marko Juric/Pixsell

Maja Šuput na Oktobeerfestu - 2 Foto: Marko Juric/Pixsell

U Areni je zablistala u elegantnoj, crnoj, sjajnoj haljini s ljubičastim plaštom, dok je na Oktobeerfestu publiku raspametila u provokativnom i efekt­nom scenskom outfitu s kožnim remenima, rukavicama i šiltericom.

Maja Šuput na Oktobeerfestu - 1 Foto: Marko Juric/Pixsell

Maja Šuput na Oktobeerfestu - 3 Foto: Marko Juric/Pixsell

Dokazala je da je prava profesionalka koja s lakoćom spaja glamur, energiju i besprijekornu organizaciju – sve u jednoj večeri.

Pogledajte na koji je način Maja Šuput u pratnji partnera Šime nedavno stigla do pozornice na Marunadi, video je hit, a pogledajte ga OVDJE.

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

Maja Šuput, Šime Elez Foto: Instagram

