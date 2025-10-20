Objavio je i video! Baby Lasagna zapalio fotku Vojka V: ''Što se događa!''

Baby Lasagna i Vojko V svojim ''obračunom'' izazvali su lavinu reakcija javnosti.

Glazbena scena u Hrvatskoj posljednjih dana bruji o javnoj "raspravi" između Baby Lasagne i Vojka V.

Prvo je Lasagna komentirao Vojka pa Vojko Lasagnu i tako u krug, a "konačni okršaj" najavili su danas u podne.

Na društvenim mrežama istarski glazbenik sada je objavio niz fotografija i videa u kojima na vrlo slikovit način "uzvraća udarac" Vojku.

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

Njegova fotka završila je na panju, zatim ju je Lasagna zapalio, završila je i na meti pikado strelica, a zatim ju i poderao.

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

Baby Lasagna na Instagramu Foto: Instagram

Što će se dogoditi u podne zanima brojne fanove, a mnogi su na društvenim mrežama počeli pisati kako misle da je riječ o njihovoj suradnji.

''Ma snimili su duet, ovo je odlično'', ''Na kraju balade imam osjećaj da je ovo najava novog singla'', ''Najbolja najava pjesme ikad. Jedva čekam'', ''Kakav je ovo hit'', ''Jako sam zbunjen, može li mi netko objasniti što se ovdje događa'', ''Ajme, što se dogodilo'', dio je komentara s Instagrama.

Vojko V Foto: Instagram

Cijelu povijest ove rasprave pročitajte OVDJE.

