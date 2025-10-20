Procurile fotografije! Udala se kći pokojnog novinara Ive Pukanića

Naša talentirana fotografkinja i njezin zaručnik nakon zaruka u Japanu odlučili su stati pred oltar.

Proteklog vikenda, točnije 18. listopada, Sara Pukanić, naša fotografkinja i kći pokojnog Ive Pukanića, udala se u Zagrebu.

Sudbonosno "da" izgovorila je svom dugogodišnjem partneru Marku Kasalu.

Sara Pukanić - 4 Foto: Instagram

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije s bajkovitog vjenčanja. Sara je za svoj veliki dan odabrala elegantnu asimetričnu haljinu u nijansi šampanjca, dok je Marko blistao u klasičnom crnom odijelu.

Sara Pukanić Foto: Tomislav Kristo / CROPIX

Pogledaji ovo Celebrity Ovi prizori dokaz su da se i najjednostavnija stvar u životu može pretvoriti u pravu čaroliju!

Ovaj par ljubav je obećao jedno drugomu pred svojim najbližim krugom ljudi.

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Kumova pokazala lijepu kćer, zbog koje je otputovala daleko od Hrvatske

Par se zaručio početkom ove godine u Japanu, a više o tome pisali smo OVDJE.

Galerija 4 4 4 4 4

Inače, Sara završila je studij novinarstva, no bavi se fotografijom. Iza Sare je i nekoliko samostalnih izložbi, a povodom otvaranja jedne od njih prisjetila se svog oca za IN magazin. Više o tome pročitajte OVDJE.

Sara Pukanić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Priča o usponu i tihom raspadu najuspješnijeg ženskog benda desetljeća

1/37 >> Pogledaji ovu galeriju +32 Celebrity Divna Snežana primjer je da se snovi doista mogu i ostvariti kada u njih čvrsto vjeruješ!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte zašto je Maja Šuput ovom Talijanu pred cijelom Hrvatskom rekla da ga voli!