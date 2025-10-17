Ovi prizori dokaz su da se i najjednostavnija stvar u životu može pretvoriti u pravu čaroliju!

Publika je na trenutak zaboravila gdje se nalazi, a pozornica Supertalenta pretvorila se u svijet bajki. Stefano Mauriello, umjetnik iz Napulja, pokazao je da i najjednostavnija stvar poput mjehurića od sapunice može postati prava čarolija koja osvaja na prvi pogled.

Ovaj nastup u showu Supertalent pretvorio je pozornicu u pravu bajku – zahvaljujući Stefanu Mauriellu, 45-godišnjem umjetniku iz Napulja koji je svojom točkom doslovno očarao žiri i publiku.

Stefano je otkrio kako se bavi neobičnom, ali očaravajućom umjetnošću – umjetnošću mjehurića od sapunice.

''Bavim se umjetnošću mjehurića od sapunice. Mjehurići od sapunice nemaju godine. I ja sam se kao dijete igrao s mjehurićima od sapunice. Cilj mog nastupa je katapultirati i djecu i odrasle u čaroban i predivan osjećaj. Kroz život sam radio različite poslove, sve do prije 15 godina kada sam ušao u potpuno čaroban svijet. Svijet s mjehurićima od sapunice. Moja točka je krenula kao igra te je s godinama postala profesionalna. U svojim nastupima nastojim ispričati neku bajku ili priču iz života. To čini izvedbu čarobnijom'', rekao je Stefano.

Njegov nastup spojio je glazbu, svjetlost i pokret u neobičan spektakl koji je na trenutke izgledao poput snoviđenja.

Nakon što su se posljednji mjehurići raspršili u zraku, žiri je bio oduševljen.

Martina Tomčić prva je progovorila, kratko i jasno:

''Dakle, ovo je bilo izvanredno''.

Davor Bilman nadovezao se s osmijehom:

''Prekrasno, magično, opuštajuće, divno''.

Stefano Mauriello, Supertalent Foto: Nova TV

Stefano Mauriello, Supertalent Foto: Nova TV

Stefano Mauriello, Supertalent Foto: Nova TV

Maja Šuput nije mogla sakriti oduševljenje viđenim i dodala je s dozom humora:

''Nikada više pjenu neću uzeti zdravo za gotovo. Sjajno, prekrasno!''.

A Fabijan Pavao Medvešek zaključio je komentar s velikim očekivanjem:

''Jako lijepo i zanimljivo. Veselim se što ću vas opet vidjeti''.

Publika je Stefanu priredila veliki pljesak, a žiri mu je jednoglasno dao prolaz dalje.

Stefano Mauriello, Supertalent Foto: Nova TV

Stefano Mauriello, Supertalent Foto: Nova TV

Stefano Mauriello, Supertalent Foto: Nova TV

Njegova magija od sapunice pretvorila je studio Supertalenta u svijet djetinje radosti i umjetničke ljepote – i još jednom dokazala da prava čarolija nema granica.