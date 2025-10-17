Pretraži
''nikad nisam ovo rekla...''

Pogledajte zašto je Maja Šuput ovom Talijanu pred cijelom Hrvatskom rekla da ga voli!

Piše I.G., Danas @ 20:36 Celebrity komentari
Patrizio Ratto, Supertalent Patrizio Ratto, Supertalent Foto: Nova TV

Talijanski pijanist i plesač Patrizio Ratto osvojio je pozornicu showa Supertalent svojim neobičnim spojem glazbe i pokreta. Iako je emisiju započeo skromnim i šarmantnim razgovorom s članovima žirija, već nekoliko minuta kasnije pretvorio je studio u scenu prepunu iznenađenja i divljenja.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Patrizio Ratto u četvrtoj emisiji showa Supertalent
''nikad nisam ovo rekla...''
Pogledajte zašto je Maja Šuput ovom Talijanu pred cijelom Hrvatskom rekla da ga voli!
Maja Šuput u četvrtoj epizodi Supertalenta
''Woman in red!''
S kratke haljinice i seksi čizama Maje Šuput svu pažnju krade ogromni ukras na glavi!
Ecija Ojdanić i kćer Cvita pozirale u Amsterdamu
evo i zašto!
Zvijezda Kumova pokazala lijepu kćer, zbog koje je otputovala daleko od Hrvatske
Intervju s Duo Turkeev & Kids koji su u Supertalentu dobili zlatni gumb
jedinstvena priča
Obitelj koja nas je sve osvojila u Supertalentu otkrila tajnu svoga uspjeha: ''Sve je moguće...''
Tko je Jonathan Andic, osumnjičen za ubojstvo oca Isaka Andica
šokantan obrat
Tko je nasljednik modnog carstva osumnjičen za ubojstvo oca?
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Oženio se sin Ante Gele
"Bilo je divno i posebno!"
Sin našeg glazbenika stao pred oltar: "Moj prvorođeni, moj ponos!"
Preminula je Samantha Eggar
tužna vijest
Preminula legendarna glumica čije ćemo uloge zauvijek pamtiti
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Vjenčao se hrvatski influencerski par Martina Filić i Ismael Hadžić
za pamćenje
Vjenčao se omiljeni hrvatski influencerski par! Pogledajte raskošne kadrove vesele svadbe
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
neredi u SAD-u
Puljić: "Čuo sam da je sastanak u Bijeloj kući bio na granici svađe, a Trumpove poruke razbjesnile su prosvjednike"
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Na prvoj liniji
Ruski susjed sprema se za rat: "Ovo neće biti kao 1940. godine"
Nadzor gradilišta u Bjelovaru otkrio propuste poslodavca
STRANI RADNICI
Policija upala na gradilište: Otkrili gdje je poslodavac smjestio strane radnike
show
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
Preminula je Samantha Eggar
tužna vijest
Preminula legendarna glumica čije ćemo uloge zauvijek pamtiti
zdravlje
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Najučinkovitiji biljni saveznici
Najbolji prirodni lijek za gušteraču: Pijte ova 4 ljekovita čaja!
Bolna patela koljena: Zašto boli i koji je najbolji oblog?
Piše fizioterapeut
Bolna patela koljena: Zašto boli i koji je najbolji oblog?
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
Važan korak!
Kako napisati oporuku koju nitko neće moći poništiti?
zabava
Kad vidite fasadu ove kuće, odmah ćete znati gdje se nalazite
Urnebesno
Kad vidite fasadu ove kuće, odmah ćete znati gdje se nalazite
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Urnebesno
Morate vidjeti što piše na kamionu snimljenom kod Šibenika! Publika oduševljena
Haker otkriva zašto ne treba posuditi punjač za mobitel! Posljedice mogu biti katastrofalne
Zanimljivo
Haker otkriva zašto ne treba posuditi punjač za mobitel! Posljedice mogu biti katastrofalne
tech
Jesu li izvanzemaljci posjetili Zemlju? Evo što kaže poznati znanstvenik
Objasnio što misli
Jesu li izvanzemaljci posjetili Zemlju? Evo što kaže poznati znanstvenik
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Novo istraživanje otkriva
Rani znak upozorenja? Sindrom nemirnih nogu povećava rizik od ove opake bolesti mozga
Google je najavio novu opciju: Aktivirajte je čim prije, može vas spasiti velikih problema
Sigurnost u prvom planu
Google je najavio novu opciju: Aktivirajte je čim prije, može vas spasiti velikih problema
sport
VIDEO Atletico Madrid slavio protiv Osasune Ante Budimira: Almada strijelac
Pogledajte golove
VIDEO Pala je čista desetka: Budimir i društvo poraženi u Madridu, ali jedan se proslavio
"Bilo je čudno": Trener Dinama zatečen bojkotom Boysa, oglasili su se priopćenjem
Evo što su poručili
"Bilo je čudno": Trener Dinama zatečen bojkotom Boysa, stiglo je priopćenje navijača
Preminula ikona SHNL-a Željko Rumbak (57)
Počivao u miru
Nakon duge i teške bolesti preminula ikona SHNL-a (57): "Zauvijek u srcima varteksovaca"
tv
MasterChef: Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
ZA NAJHRABRIJE
Ovo je i nas zapeklo! "Umrijet će nam Stipe!"
Kumovi: Hoće li obitelj Macan uspjet vratiti obiteljsku grobnicu? Ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
KUMOVI
Hoće li obitelj Macan uspjeti vratiti obiteljsku grobnicu? Ne propustite doznati u novim epizodama serije "Kumovi"
Skrivena sudbina: Hoće li prošlost otvoriti stare rane doznajte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
SKRIVENA SUDBINA
Hoće li prošlost otvoriti stare rane doznajte u novim epizodama serije "Skrivena sudbina"
putovanja
Titovi bunkeri u kanjonu Velike Paklenice: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Od tajnog do javnog
Titovi bunkeri usred našeg nacionalnog parka: Rijetko dobra prenamjena betonskog jugoslavenskog relikta
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
Lako?
Kviz općeg znanja: 15 pitanja na koja biste trebali odgovoriti točno - bez razmišljanja
U marinadi je tajna: Pohana piletina koja je toliko fina da je postala ponos nacije
Štajerski recept
U marinadi je tajna: Pohana piletina koja je toliko fina da je postala ponos nacije
novac
Koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?
ENERGETSKI MIX
Koliko je zapravo ruska nafta ključna za indijsko gospodarstvo?
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
LOŠI SPORAZUMI
Gvajana je prije 10 godina otkrila golema naftna nalazišta. Zašto je onda većina ljudi i dalje siromašna?
lifestyle
Anica Kovač na zagrebačkoj špici u posebnim trapericama 2025.
Upečatljiv model
U ovim trapericama teško je ne privući pažnju, a Anica Kovač nosi ih uz tenisice i bombericu
Mirela Holy u kratkoj jakni Demobaza na špici 2025.
Uvijek drugačija
Mirela Holy ima najkraću jesensku jaknu, koja je zasjenila i vrtoglave platforme
Najljepše ime za djevojčice i dječake koje znači sreća
ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE
Ova dva imena znače "sreća", a naše čitateljice proglasile su ih najljepšima
sve
VIDEO Atletico Madrid slavio protiv Osasune Ante Budimira: Almada strijelac
Pogledajte golove
VIDEO Pala je čista desetka: Budimir i društvo poraženi u Madridu, ali jedan se proslavio
Maja Šuput u istoj večeri pjevala u Areni Zagreb i na Oktobeerfestu
bolje od originala?
Poslušajte kako je Maja Šuput otpjevala Brenin dio hit-dueta s Miroslavom Ilićem u Areni!
Minea u minici privukla sve poglede na subotnjoj špici
kao barbika!
Sve je stalo na trenutak kada je Minea u minici prošetala Cvjetnim trgom!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene