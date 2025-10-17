Pogledajte zašto je Maja Šuput ovom Talijanu pred cijelom Hrvatskom rekla da ga voli!

Talijanski pijanist i plesač Patrizio Ratto osvojio je pozornicu showa Supertalent svojim neobičnim spojem glazbe i pokreta. Iako je emisiju započeo skromnim i šarmantnim razgovorom s članovima žirija, već nekoliko minuta kasnije pretvorio je studio u scenu prepunu iznenađenja i divljenja.

U svom nastupu u showu Supertalent, talijanski pijanist i plesač Patrizio Ratto dokazao je da je riječ o pravom umjetniku koji spaja nespojivo - virtuozno sviranje i plesnu energiju koja oduzima dah.

''Želim ljude učiniti sretnima i iznenađenima'', rekao je prije nastupa.

Patrizio je u uvodu dodao i kako je njegova ljubav prema glazbi započela vrlo rano.

''Počeo sam svirati klavir kada sam bio jako mlad. Imam dvije sestre i obje sviraju klavir. One su prve počele i onda sam ih slijedio. Naravno da sviram za sebe, ali isto i za druge ljude jer kada nastupam zaista želim ljude učiniti sretnima i iznenađenima. Također ih želim inspirirati''.

Kad se pojavio na pozornici i Maja ga je pitala za godine, nasmijao se i nadovezao pitanjem:

''Treba li vam moj kontakt mail, broj telefona?”

Publika i žiri su na to veselo reagirali, a Maja mu je duhovito uzvratila:

“Definitivno, jer kad budem u Rimu možda mi možeš pokazati okolo''.

Patrizio Ratto, Supertalent - 14 Foto: Nova TV

Ovu simpatičnu razmjenu riječi Maja je nazvala slatkim razgovorom – ni ne sluteći da će nekoliko minuta kasnije Patrizio sve potpuno šokirati svojim nastupom.

Kada je završio nastup, publika je bila na nogama, a članovi žirija ostali su bez riječi.

Upravo je prva reagirala, vidno dirnuta onime što je vidjela i čula:

''Nikad nisam ovo rekla, nikad, a ovdje sam osam godina, ali po prvi put ću ovo reći – volim te!''.

Patrizio Ratto, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Patrizio Ratto, Maja Šuput, Supertalent Foto: Nova TV

Martina Tomčić također nije skrivala oduševljenje:

''Ovo je bio lijepi preokret. Zaista si sjajan pijanist. Svirati klavir na ovaj način i plesati na ovaj način – mislim da si jedinstven u cijelom svijetu''.

Davor Bilman dodao je kratko, ali iskreno:

''Meni je ovo bilo jako zabavno''.

Nakon što su se emocije slegle, Patrizio je objasnio kako se njegova glazbena i plesna priča ispreplela.

''Klavir sam svirao deset godina, nakon čega sam prestao svirati da bih mogao početi plesati''.

Patrizio Ratto, Supertalent Foto: Nova TV

Patrizio Ratto, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

No iza njegove strasti krije se i tužna životna priča koja je sve u studiju duboko dirnula.

''Imao sam jedan težak trenutak u životu kojeg i danas pamtim. Dečko od moje sestre bio je svjetski plesni prvak. On je umro od jako teške bolesti. Nakon toga su njegovi roditelji zamolili moje sestre i mene da počnemo plesati i danas zajedno sa sestrama vodim njegovu plesnu školu. Uvijek ga nosim u srcu dok nastupam jer je bio inspiracija za mene'', ispričao je Patrizio.

Na kraju mu se obratio i Fabijan Pavao Medvešek, koji je pohvalio Patrizijevu svestranost i emociju.

Patrizio Ratto, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

''Tvoje sviranje je stvarno dobro, ne sviraš samo zbog ovog performansa, zaista znaš i svirati, ali znaš i plesati. Oboje radiš odlično. To je nešto drugačije i hvala ti što si došao i pokazao nam ovo''.

Patrizio Ratto još je jednom dokazao da granice između umjetnosti ne postoje – barem ne za njega.

Njegova kombinacija muzikalnosti, pokreta i emocije donijela mu je ovacije publike i jedne od najiskrenijih reakcija žirija u povijesti Supertalenta.