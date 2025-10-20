Zvijezda serije Nove TV očarala vatrenim izdanjem koje će se dugo pamtiti!

Jedan pogled na Katarinino izdanje dovoljan je da shvatite zašto je mnogima sinonim za stil.
Ovaj put povod je bio izlazak, a njezino modno izdanje itekako je privuklo pozornost.
Katarina Baban Foto: Instagram
Katarina je odabrala crvenu mini haljinu s dubokim dekolteom i zanimljivim detaljima, koja je dodatno naglasila njezinu ženstvenu figuru. Look je upotpunila efektnom torbicom u istoj nijansi, a valovita kosa zaokružila je dojam elegancije s dozom glamura.
Katarina još jednom dokazuje da, osim što vlada scenom, i modnim izričajem osvaja bez greške.
Nedavno je podijelila fotke svoje majke, kojoj je jako slična. Fotke pronađite OVDJE.
