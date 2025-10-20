Zvijezda serije Nove TV očarala vatrenim izdanjem koje će se dugo pamtiti!

Jedan pogled na Katarinino izdanje dovoljan je da shvatite zašto je mnogima sinonim za stil.

Zvijezda serije ''U dobru i zlu'' Katarina Baban ponovno je oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Ovaj put povod je bio izlazak, a njezino modno izdanje itekako je privuklo pozornost.

Katarina Baban Foto: Instagram

Katarina je odabrala crvenu mini haljinu s dubokim dekolteom i zanimljivim detaljima, koja je dodatno naglasila njezinu ženstvenu figuru. Look je upotpunila efektnom torbicom u istoj nijansi, a valovita kosa zaokružila je dojam elegancije s dozom glamura.

Što kažete na kombinaciju naše lijepe glumice? Odlično je, prekrasna je kao i uvijek

Nije mi ništa posebno, imala je i boljih izdanja Odlično je, prekrasna je kao i uvijek

Nije mi ništa posebno, imala je i boljih izdanja Ukupno glasova:

Galerija 29 29 29 29 29

Katarina još jednom dokazuje da, osim što vlada scenom, i modnim izričajem osvaja bez greške.

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram

Katarina Baban - 4 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Nedavno je podijelila fotke svoje majke, kojoj je jako slična. Fotke pronađite OVDJE.

Katarina Baban - 1 Foto: Instagram

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Ovakve prizore ne viđamo često! Donna Vekić u bikiniju pozirala na rajskom otoku

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Priča o usponu i tihom raspadu najuspješnijeg ženskog benda desetljeća

Pogledaji ovo Celebrity Naš glumac shrvan je zbog smrti kolege: ''Sada ga više nema, a ja ne znam kako dalje...''