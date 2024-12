Razgovarali smo s Eni nakon ispadanja iz MasterChefa, otkrila nam je što se dogodilo tijekom zadnjeg izazova!

Simpatična Eni Đorđević nakon ispadanja iz MAsterChefa kaže nam da je prezadovoljna svojim uspjehom te da je jednostavno ostala bez goriva.

Kandidati MasterChefa u utrci za svoje mjesto u polufinalu imali su priliku spojiti kulinarsko umijeće s umjetničkom inspiracijom. Impresionizam, kubizam, pop art i bauhaus pretvorili su kuhinju u pravi kulinarski atelje. Iako su se svi potrudili oko vizualnog dojma, jela su se razlikovala u okusu, a to je presudilo da natjecanje napusti Eni Đorđević.

S Eni smo razgovarali nakon ispadanja iz MasterChefa te nam je otkrila je li razočarana i pričala o svojim dojmovima iz kulinarskog showa.

''Razočaranaa????? Jeste li vi normalni, pa ja sam iz svoje male kuhinjice doma došla u veliku kuhinju MasterChefa nadajući se da ću izdržati barem 2-3 tjedna, da vidim koliko i što ja to zapravo mogu. Izdržala sam do samog kraja i toliko presretno završila to putovanje da vam čak niti ne mogu opisati. Ispunjena, ponosna, sretna i prezadovoljna sam napustila MasterChef. Apsolutno pravedno sam napustila MasterChef, jednostavno sam ostala bez goriva i dala svoj maximum. Kandidati koji ostaju nakon mene apsolutno to zaslužuju!'', rekla nam je.

''Izazov je bio težak, naravno da je, ali kad radiš nešto što voliš onda ta težina nije relevantna. Jednostavno makneš sve sa strane i kreativa samo krene i obuzme te'', dodala je.

''Ne smatram da sam mogla nešto drugačije napraviti, da sam mogla, napravila bih to tada. Apsolutno NIŠTA ne bih mijenjala'', objasnila je.

Komentari žirija, kaže nam, uvijek su joj bili vjetar u leđa.

''Oni nam žele najbolje, jer da ne žele onda nam ne bi davali kritike. Često sam dobivala pohvale, a kad bi bile kritike, ja bih na njima bila jako zahvalna jer jedino sam tako mogla nešto naučiti'', priznala nam je.

Eni je i u sretnoj vezi te ne krije koliko podršku ima i od partnera i od svojih najbližih ljudi. Podršku je imala i kada je otvorila Instagram profil o kuhanju, a kako je pala ta odluka?

''Jednostavno sam htjela da više ljudi uživa u mojim kreacijama'', ispričala nam je.

Pitali smo je i koje je najbolji savjet koji je dobila za kuhanje.

''Posveti se procesu i nigdje ne žuri! Uvijek kuhaj s ljubavlju i strpljenjem'', rekla nam je Eni koja najviše voli pripremati jela iz pećnice, a najviše boli jesti špagete i rižoto.

Dugi niz godina bavila se plesom, a 2017. godine s plesnom skupinom nastupila je i u ''Supertalentu'' s grupom B residence.

''Ples, kuhanje i prodaja su moje tri strasti i tri totalno različite kategorije, zato se i ne mogu nikada odlučiti koja mi je na prvom mjestu. Ples i prodaja su ono na što ispucam svoju energiju, a kuhanje je nešto sto me u potpunosti smiruje i daje neku potpuno drugačiju energiju'', objasnila je.

Za kraj je dala i savjet svima onima koji se planiraju prijaviti na naš kulinarski show.

''Moj savjet je, tko god voli kuhanje, a ne boji se kamere, kreni!!! Prijavi se, vjerujte mi, MasterChef zaista mijenja živote. To možete saznati samo ako probate'', zaključila je.

