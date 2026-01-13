Vrijeme je za nju stalo: Julia Roberts u 59. godini izgleda kao da je na početku karijere!

Julia Roberts zablistala je na Zlatnim globusima u crnoj haljini s dubokim dekolteom te izazvala oduševljenje izgledom koji prkosi godinama.

Julia Roberts (58) pokazala je svoj mladenački sjaj i zvjezdanu moć na crvenom tepihu Zlatnih globusa 2026.

Oskarovka, koja ima 58 godina, blistala je na večeri koja je okupila najveće zvijezde filmske i televizijske industrije u hotelu Beverly Hilton u Beverly Hillsu.

Julia Roberts - 5 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Mia Begović na poseban dan podijelila fotku s kćeri i unučicom: ''Sve što jesam i imam u jednom zagrljaju''

Roberts je zablistala u crnoj haljini s dubokim dekolteom koji je istaknuo njezino poprsje. Haljina s jastučićima na ramenima prizivala je duh 1980-ih, a kombinirala ju je s elegantnim štiklama.

Zvijezda filma "Zgodna žena" dodatno je zablistala zlatnom ogrlicom s velikim privjeskom u obliku jagode optočene dijamantima te prstenom u istom tonu.

Julia Roberts - 3 Foto: Profimedia

Julia Roberts - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen

Već su se za njezin izgled pojavili brojni pozitivni komentari, a mnogi komentiraju kako glumica za svoje godine izgleda senzacionalno.

Kako vam se sviđa Julijin outfit? Top

Flop Top!

Top! Flop! Ukupno glasova:

Julia Roberts - 4 Foto: Profimedia

Galerija 25 25 25 25 25

Julia Roberts zamalo je odbila ulogu u kultnom filmu, a više o tome pročitajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Mia Begović na poseban dan podijelila fotku s kćeri i unučicom: ''Sve što jesam i imam u jednom zagrljaju''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati

Pogledaji ovo Celebrity Ledena kulisa, vruće izdanje: Zanosna plavuša u badiću pozirala u snijegu