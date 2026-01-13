Andrea Šušnjara bolnom vijesti rasplakala pratitelje: ''Stalo je kucati srce mog anđela...''

Andrea Šušnjara dirljivom objavom oprostila se od voljenog kućnog ljubimca.

Andrea Šušnjara podijelila je na društvenim mrežama tužne vijesti.

Naime, popularna pjevačica oprostila se od voljenog kućnog ljubimca - mopsa Coca. Uz fotografije Andrea je objavila i emotivnu poruku, a njezine riječi ganule su brojne.

''12.01.2026 14:53 Stalo je kucati srce mog anđela, a moje će puknit od tuge. Volit ću te zauvijek i nikada nećeš biti zaboravljen'', napisala je na društvenim mrežama.

Ispod objave nizali su se komentari podrške.

''Coco je bio sretan pas i volio te najviše. Drži se, srećice'', ''Žao mi je, Andrea'', ''Šaljem zagrljaj, izdržite, prebolno je'', ''Velika utjeha je da je s tobom imao prekrasan život! Puno snage ti želim'', '' Srce se prepolovi na pola'', ''Nikad nismo spremni i nikada ne prestaju živjeti u našim uspomenama'', dio je komentara s Instagrama.

Inače, naša glazbenica u rujnu prošle godine našla se na udaru hejtera zbog svog psa u kolicima, a o svemu je pričala u našem IN magazinu.

''Šokiralo me je zato što ja ne mogu i dalje vjerovati da ljudi ne razumiju ili nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Ja ne znam, stvarno, nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi, da li oni imaju djecu, da li oni imaju životinje, kako se oni odnose prema njima i onda kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta'', govori Andrea.

Andrea Šušnjara - 4 Foto: In Magazin

Splitska glazbenica i njezin Coco bili su suputnici 13 godina.

''Prošao je sa mnom i selidbe, i prekide, i promjene života, tako da on mi je u biti najbolji prijatelj. Djece nemam, tako da mi je on u biti nešto najsličnije djetetu. Ne želim uopće zamisliti, mislim, kad on ode, otići će pola mene s njim sigurno, neću više biti ista'', priznaje Andrea.

Andrea Šušnjara Foto: Josip Moler / CROPIX

