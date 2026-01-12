Odnos lijepe Hrvatice i kontroverznog Talijana ostavio je rane dublje nego što je itko slutio!

Nina i Fabrizio vjenčali su se 2001. godine, a njihov brak obilježili su brojni skandali i mračne tajne.

Dokumentarac ''Fabrizio Corona: Paparazzi King'' ponovno je otvorio neka od najintenzivnijih i najkontroverznijih poglavlja talijanske javne scene, a među njima posebno se ističe i veza Corone s hrvatskom manekenkom Ninom Morić.

Veliku prekretnicu u njezinu životu i karijeri označila je upravo ljubavna priča s tadašnjim "kraljem paparazza". Njihov odnos od samog početka bio je pod budnim okom javnosti.

Fabrizio Corona, Nina Morić Foto: Profimedia

Par se vjenčao 2001. godine, a već godinu dana kasnije Nina je prošla kroz bolan period – doživjela je prekid blizanačke trudnoće, o čemu je sada otvoreno govorila.

"Ubila sam dvoje djece", rekla je, prenosi talijanski Leggo.

"On je to htio, ali ja sam ga poslušala. Dakle, i ja sam to htjela", dodala je, bez pokušaja da se opravda. No potom je izgovorila rečenicu koja, prema mnogima, najbolje opisuje njihov odnos:

"Htjela sam da me zaustavi. Nakon toga više nikada nismo razgovarali o tome."

Nina Morić - 2 Foto: Afp

Posebno bolan detalj otkrila je kada je priznala da je Corona djeci već bio dao imena, iako je znao da će trudnoća biti prekinuta – čin koji je, kako kaže, dodatno produbio njezinu patnju i ostavio trajne posljedice na njezino mentalno zdravlje.

Fabrizio Corona Foto: Afp

Godinu i pol nakon prekida trudnoće, Nina je ponovno ostala trudna i rodila sina Carlosa Mariju, koji joj je danas najveća podrška.

Par je stalno prekidao te se mirio sve do 2009. godine. Fabrizio je tada navodno Ninu prvo prevario, a zatim i ostavio zbog argentinske manekenke Belen Rodriguez, s kojom je romansu navodno započeo još 2007. godine, kada su uhvaćeni u Parizu, no on je sve oštro demantirao.

Fabrizio Corona, Nina Morić Foto: Profimedia

U kasnijim intervjuima često je pričala o njihovom životu, a bivšeg supruga nije štedjela niti prilikom gostovanja u podcastu Gurulandia.

"Nisam se htjela slikati gola za magazin Max. Puno sam plakala zbog toga. Corona me natjerao na to. On je jedan manipulator. Do određene točke, ovisi s kim ima posla. Ali da, on me natjerao da poziram gola za kalendar i bila sam vrlo uzrujana zbog toga", ispričala je Nina, a podijelila je tada i neke intimne detalje iz braka s Coronom.

"Seks je za mene bio kazna, nisam uživala. Ipak, da mogu vratiti vrijeme unatrag ponovno bih se udala za Coronu. On je ostarjeli narcis, ali ipak ima dobro srce. Ima usijanu glavu, ne želi ništa napraviti mimo svoje volje, ali ima dobro srce. Trebalo mi je dvadeset godina da ga shvatim. Volim ga prijateljski", priznala je.

Nina Morić - 1 Foto: Afp

Nakon razvoda od Corone, Nina se 2013. godine udala za talijanskog poduzetnika Massimiliana Dossija, no njihov brak je potrajao svega dva mjeseca.

