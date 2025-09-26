Andrea Šušnjara našla se na udaru hejtera zbog psa u kolicima: ''Kakvi su to ljudi?''

Navikli smo je gledati nasmijanu i pozitivnu, no posljednjih dana Andrea Šušnjara našla se na meti negativnih komentara, i to zbog bezazlene objave sa svojim starim psom. Što ima za poručiti kritičarima i zašto je ova priča - lekcija o empatiji, saznajte u prilogu Dine Stošića za IN magazin.

Andreu Šušnjaru navikli smo gledati na pozornici s osmijehom i zaraznom energijom, no posljednjih dana našla se na meti kritika, i to zbog jedne bezazlene fotografije sa svojim mopsom Cocom, na kojoj je on u kolicima za pse.

''Šokiralo me je, zato što ja ne mogu i dalje vjerovati da ljudi ne razumiju ili nemaju dovoljno empatije prema životinjama. Ja ne znam stvarno, nekad se stvarno zapitam gdje mi živimo i kakvi su to ljudi, da li oni imaju djecu, da li oni imaju životinje, kako se oni odnose prema njima i onda kad uđeš u srž svega toga, stvarno sam zabrinuta'', govori Andrea.

Njezin ljubimac pravi je pas djed, a toga je svjesna i Andrea. Iako su ga godine usporile, volja za životom i dalje je tu pa Coco uživa u društvu pjevačice.

''Ima karakteristiku da spava, nažalost više ni ne čuje dobro zato što evo i sluh je oslabio i ima problema sa srcem, i tako ono ima svoju terapijicu, svoje tabletice koje mora piti svaki dan i evo ima već dvije godine da su mi ga bili skroz otpisali doktori, veterinari i ljudi su mi 'ma šta, ajde uspavaj ga', ali on toliko ima volju i želju za životom i jednostavno mi to uopće nije bila opcija, evo stvarno sam se potrudila da napravim maksimalno da mi živi što duže i jako sam sretna i ponosna na njegovih 13 godina''.

Andrea Šušnjara - 2 Foto: In Magazin

Nedavno je sve rastužila vijest o odlasku psića Jelene Rozge, a upravo taj strah prati i splitsku pjevačicu. Njezin Coco životni joj je suputnik već 13 godina.

''Pa mislim, uopće ne želim razmišljati o tome zato što dio je mog života i moje svakodnevice 13 godina. Prošao je sa mnom i selidbe i prekide i promjene života, tako da on mi je u biti najbolji prijatelj. Djece nemam tako da mi je on u biti nešto najsličnije djetetu. Ne želim uopće zamisliti, mislim kad on ode, otići će pola mene s njim sigurno, neću više biti ista'', priznaje Andrea.

Osim mopsa, Andreino srce osvojio je i jedan muškarac. Karte su se napokon počele slagati, ali s jednom, slatkom laži na početku.

''Iz Njemačke je, rodio se tamo i došao je eto u Split na neku utakmicu s prijateljima i obitelji. Stvarno je bio splet nekih smiješnih i čudnih okolnosti tako da upoznali smo se sasvim slučajno i naravno glumio je da ne zna da pjevam i da sam poznata osoba tako da, izmislio da u Njemačkoj ne slušaju Magazin, da nemaju pojma tko što gdje, tako da ja sam povjerovala eto u to, mala plava naivna'', ispričala nam je Andrea.

Andrea Šušnjara - 4 Foto: In Magazin

Priznaje da joj je simpatično kako joj je slagao, a laž se pretvorila u odnos pun povjerenja te ljeto koje nikad nije završilo.

''U početku je bila veza na daljinu, u biti prvo nije bila uopće veza nego smo bili prijatelji neki period. I onda smo se sve intenzivnije naravno čuli preko videopoziva, onda su ti pozivi znali trajati po pet sati, osam sati. Tako da evo došao je jedno ljeto kod mene i ostao kod mene u Splitu i nije nikad više otišao u Njemačku'', govori Andrea.

U svijetu gdje se brak često uzima zdravo za gotovo, Andrea priznaje da joj to nikad nije bila želja jer je osjetila na svojoj koži da ljubav ne dolazi uvijek s potpisom.

''Mislim, napravila bih kompromis jer smo već dugo u vezi. Mislim, veza je kompromis. Ali sad da imam neku pretjeranu želju i da sam tako odgojena, nisam jer moja obitelj je disfunkcionalna, nazvala bih je, jer je mene odgodila samohrana majka tako da ja sam kroz život vidjela tu jednu stranu roditeljstva i veze koja nije baš lijepa i onda je to možda u meni izazvalo taj neki možda i strah ili jednostavno nisam imala ni želju ni potrebu niti za udajom niti za djecom. Ali, mislim nikad ne reci nikad, nije to nešto što ja baš odbijam. Jednostavno mi se život tako posložio, karte su se tako složile, tako da ono go with the flow, šta bude bit će'', govori Andrea.

Kažu da su male stvari zapravo najveće, a to potvrđuje i simpatična pjevačica koja nam je otkrila njihov mali običaj.

Andrea Šušnjara - 5 Foto: In Magazin

''Zajednički rituali su definitivno kava. Znači ono, najviše volim evo kad imam neku obavezu pa se ja nešto na brzinu spremam pa mi on lipo skuha kavu, servira. Nema bolje stvari od tog''.

Kada skine šminku i spusti mikrofon, Andrea odlazi onamo gdje je srce najpotrebnije. Dječji dom u rodnom gradu postao je njezin drugi svijet.

''Jednostavno, par puta sam kroz pjevanje došla u posjet domu jer sam sudjelovala u nekakvim priredbama i njihovim posebnim danima. I onda sam vidjela tu djecu, ja sam se zaljubila u tu djecu i to mi je bilo toliko tužno i jednostavno ne mogu shvatiti da postoje ljudi koji napuštaju i zlostavljaju djecu''.

Prava je noćna ptica i rano ustajanje joj nije nimalo lako. Ipak, kada zagrli djecu, sav umor i pospanost nestaju.

''Dođem u šest onako cijela umorna i mislim se taj dan 'je li mi to baš treba'. I onda me dočekaju oni, netko je budan: 'Teto, došla si, mislili smo da nećeš više nikad doći, di si bila', onda ja govorim: 'pa bila sam malo na godišnjem odmoru'. 'To si se kupala, sunčala i uživala, nisi tila doći ovdje kod nas', 'ma nije tako', 'je, to je tako' i onda su svaki put kad ja odem kroz vrata: 'a hoćeš ti doći sutra?', 'kad ćeš ti opet doći?'. Tako da, jednostavno kad ja uđem unutra, kad vidim njihovu sreću da su oni sretni što mene vide, ja sam najsretnija na svijetu'', priznaje Andrea.

Priznaje da joj je na početku bilo teško jer posao je nosila doma.

''Teško, sad kako sam ono, više sam tamo, tako da mi je sve postalo malo normalnije, ali u početku bih dolazila kući pa bih plakala po sat vremena dok ne bi došla sebi, ali sad sam okej i jednostavno nosim ih sa sobom svugdi'', priča nam Andrea.

I dok je na sceni poznajemo po zabavnim notama, njezini najmiliji znaju je više po nesebičnom karakteru i emotivnoj duši. Andrea Šušnjara možda ne živi u bajci, ali svoju životnu priču piše s mnogo srca.

