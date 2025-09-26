Što stoji iza tajnog putovanja? Charles i William otišli u osamu u Škotsku

Kralj Charles i princ William otputovali su zajedno u dvorac Balmoral gdje će razgovarati o događajima koji su se dogodili posljednjih tjedana.

Nedugo nakon što se nakon godinu i pol dana susreo s mlađim sinom, princom Harryjem, kralj Charles otputovao je u dvorac Balmoral gdje će provesti vrijeme sa starijim sinom i prijestolonasljednikom princom Williamom.

Britanski monarh, koji će uskoro proslaviti 77. rođendan, i budući vladar otišli su u škotski dvorac na mini odmor oca i sina treću godinu zaredom, kako bi zajedno proveli nekoliko neformalnih dana.

Kako tvrdi izvor za britanske medije, putovanje nije bilo uvršteno u raspored višeg osoblja, već je ostavljeno po strani kako bi mogli razgovarati kao suveren i nasljednik. Williamova supruga Kate ostala je u Windsoru s djecom Georgeom, Charlotte i Louisom.

William, koji je nedavno u intervjuu s glumcem Eugeneom Levyjem za dokumentarac "The Reluctant Traveller" priznao kako mu je 2024. bila najteža godina u životu, otputovao je u Balmoral privatnim avionom nakon druženja s obiteljima stradalih u napadu na Southport. Neke od tema razgovora s ocem su nedavni Charlesov susret s Harryjem te aktualna otkrića vezana uz princa Andrewa i njegovu bivšu suprugu Sarah, vojvotkinju od Yorka, te njihov odnos s pedofilom i financijerom Jeffreyjem Epsteinom.

Ovaj susret Charlesu ujedno služi i da William ima uvid u državne poslove, pošto se kralj još uvijek liječi od raka.

