Stela Rade pokazala kako se priprema za Doru: ''Moja jedina prijateljica''

Stela Rade na Instagramu je otkrila koga naziva svojom ''jedinom prijateljicom'' tijekom priprema za Doru.

Stela Rade, koja se ove godine natječe na Dori, ne skriva koliko su joj pripreme intenzivne. Na društvenim mrežama redovito dijeli djeliće svakodnevice, a sada je pratiteljima otkrila i jednu zanimljivu scenu iz ''zakulisnog'' dijela priprema.

Na Instagram storyju snimila je sebe u opuštenom izdanju, uz ekran na kojem se prikazuje – nitko drugi nego poznata YouTube vokalna trenerica.

Uz video je duhovito poručila: "Moja jedina prijateljica otkad su krenule pripreme za Doru."

Inače, Stela će se na Dori predstaviti s pjesmom ''Nema te''.

