Autorica bestselera prema kojem je nastao kontroverzni film liječi se od raka

Colleen Hoover, autorica knjige "Priča završava s nama", na kojoj je baziran sporni film s Blake Lively i Justina Baldonija, otkrila je kako je odlazila na zračenje zbog liječenja raka.

Autorica i producentica Colleen Hoover, čiji je roman "Priča završava s nama" ekraniziran u uspješni film s Blake Lively u glavnoj ulozi, otkrila je da se bori s rakom. Vijest je podijelila sa svojih 1,9 milijuna pratitelja na Instagramu, objavivši fotografiju s liječenja.

Hoover je pozirala u plavoj bolničkoj haljini, s kosom skupljenom u neurednu punđu, te otkrila da prolazi kroz "pretposljednji dan zračenja".

"Pretposljednji dan zračenja! Voljela bih okriviti onkologiju teksaške bolnice za svoju kosu i facijalne ekspresije, ali bili su sjajni. Nadam se da vam nikada neće zatrebati, ali preporučujem ih", napisala je Hoover.

Colleen Hoover stoji iza filmskih adaptacija romana "Priča završava s nama" i "Oduvijek ti", koji su oba ostvarili velik uspjeh u Hollywoodu. No, film "Priča završava s nama" posljednjih je mjeseci bio u središtu pozornosti ne samo zbog gledanosti, već i zbog ozbiljnih optužbi koje su pratile produkciju.

Naime, glavna glumica Blake Lively podnijela je pravnu tužbu protiv redatelja i glumca Justina Baldonija te njegove produkcijske kuće, optužujući ih za seksualno uznemiravanje i stvaranje neprijateljskog radnog okruženja. Baldoni je optužbe odbacio te uzvratio protutužbom vrijednom 400 milijuna dolara protiv Lively i njezina supruga Ryana Reynoldsa, tvrdeći da su ga klevetali i pokušali pokrenuti kampanju blaćenja. Sud je kasnije odbacio veći dio te protutužbe, a slučaj se vraća na sud 22. siječnja, dok je suđenje zakazano za 18. svibnja.

Hoover je krajem 2025. godine već nagovijestila da se suočava sa zdravstvenim problemima, kada je zbog operacije propustila važne događaje vezane uz izlazak filma "Oduvijek ti".

"Jako sam razočarana, ali moram na neizbježnu operaciju i neko vrijeme ne mogu putovati", napisala je tada, dodajući kako joj je žao što propušta premijeru, ali da je zahvalna glumačkoj i produkcijskoj ekipi.

U zasebnoj objavi na Facebooku Hoover je kasnije otkrila da joj je rak uklonjen operacijom te da je nastavila liječenje zračenjem. Priznala je kako joj je cijelo iskustvo u početku bilo zastrašujuće te da nije bila spremna govoriti o bolesti dok nije znala kakav će biti ishod.

Autorica je pritom pozvala obožavatelje da slušaju svoje tijelo i reagiraju ako osjete da nešto nije u redu.

Film "Priča završava s nama" ostvario je velik komercijalni uspjeh, zaradivši 148 milijuna dolara u američkim kinima i ukupno 350 milijuna dolara diljem svijeta, no njegov uspjeh zasjenile su kontroverze koje su pratile glavne zvijezde filma.

Uz Blake Lively i Justina Baldonija, u filmu su glumili i Jenny Slate, Hasan Minhaj, Brandon Sklenar i Kevin McKidd. Film je temeljen na Hooverinom romanu iz 2016. godine i prati toksičnu vezu između Lily Bloom i Rylea Kincaida, uz fokus na suočavanje s traumama iz prošlosti.

Hoover je isprva stala na stranu Lively, no nakon određenog vremena povukla se s društvenih mreža i otpratila glumicu.

