Zvijezda hit-serije pod istragom: Savezne vlasti tragaju za glumcem zbog teških optužbi

Timothy Busfield nalazi se u bijegu nakon što su savezne vlasti podignule optužnicu za neprimjereno ponašanje prema maloljetnicima.

Savezne vlasti u SAD-u tragaju za glumcem i redateljem Timothyjem Busfieldom, poznatim po ulozi u seriji "Zapadno krilo", protiv kojeg je izdana tjeralica zbog teških optužbi za neprimjereno ponašanje prema maloljetnicima na setu televizijske serije "The Cleaning Lady".

Busfielda se tereti po dvije točke optužnice za kazneni spolni kontakt s maloljetnikom te po jednoj točki za zlostavljanje djeteta. Američki maršali uključili su se u potragu za glumcem, a iz Policijske uprave Albuquerquea potvrdili su da trenutačno nije poznato je li Busfield lociran, priveden ili uhićen.

Timothy Busfield - 2 Foto: Profimedia

Timothy Busfield - 5 Foto: Profimedia

Istraga je započela u studenome 2024. godine, kada su zaposlenici Sveučilišne bolnice u Novom Meksiku obavijestili policiju da su jedanaestogodišnji blizanci potencijalno bili izloženi groomingu na setu serije "The Cleaning Lady", koju je Busfield režirao.

Timothy Busfield - 1 Foto: Afp

Prema sudskoj prijavi podnesenoj Okružnom metropolitanskom sudu u okrugu Bernalillo, navodno zlostavljanje događalo se u razdoblju od studenoga 2022. do proljeća 2024., a tjeralica za Busfieldovo uhićenje izdana je u saveznoj državi Novi Meksiko.

Timothy Busfield - 2 Foto: Afp

U policijskoj izjavi navodi se kako se Busfield tijekom snimanja navodno zbližio s dječacima, poticao ih da ga zovu "ujak Tim" te im, zajedno sa suprugom Melissom Gilbert, kupovao božićne poklone. Također se tvrdi da ih je škakljao po trbuhu i nogama, iako im to nije bilo ugodno.

Djeca u početku nisu prijavila seksualno dodirivanje, no u listopadu 2025. jedan je roditelj obavijestio Službu za zaštitu djece da mu je dijete ispričalo kako je bilo seksualno zlostavljano.

Timothy Busfield - 1 Foto: Profimedia

Jedan od dječjih glumaca izjavio je da ga je Busfield više puta dodirivao po intimnim dijelovima kada je imao sedam godina, te da se neprimjereno ponašanje nastavilo i sljedeće godine. Dječak je naveo da se bojao ikome reći jer je Busfield bio redatelj i strahovao je od njegove reakcije.

Istraga je uključivala i razgovore s terapeutima i liječnicima. Prema sudskim dokumentima, jedno od djece imalo je problema s mokrenjem u krevet, promjenama u ponašanju, dijagnosticiran mu je posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost, a patio je i od noćnih mora povezanih s navodnim zlostavljanjem.

Timothy Busfield - 3 Foto: Afp

U prijavi se navodi i da je Busfield u jednom slučaju navodno poljubio maloljetnog dječaka u lice u prikolici za frizuru i šminku, dok su istražitelji naveli da postoje fotografije na kojima glumac "škaklja i miluje glavu i tijelo maloljetnih dječaka".

Warner Bros je u veljači 2025. započeo internu istragu nakon anonimne dojave putem linije SAG-AFTRA-e, no studio je kasnije priopćio da nije pronašao dokaze koji bi potvrdili optužbe.

Busfield je, prema navodima, tvrdio da su roditelji djece motivirani osvetom jer njihova djeca nisu angažirana u posljednjoj sezoni serije. Istražiteljima je navodno rekao da se ne sjeća da je škakljao dječake, ali da mu takvo ponašanje "ne bi bilo neuobičajeno".

Timothy Busfield - 4 Foto: Profimedia

Fox i Warner Bros u zajedničkoj su izjavi poručili da u potpunosti surađuju s tijelima za provođenje zakona te naglasili kako im je sigurnost maloljetnika na produkcijama apsolutni prioritet.

U jeku skandala, Busfieldova supruga, glumica Melissa Gilbert, poznata po ulozi u seriji "Mala kuća na preriji", navodno je deaktivirala svoje profile na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil trenutačno nije dostupan.

Timothy Busfield - 3 Foto: Profimedia

Zanimljivo, Gilbert je još u studenome javno govorila o seksualnom zlostavljanju djece, reagirajući na izjave Megyn Kelly o Jeffreyju Epsteinu. U emotivnoj objavi opisala je vlastito iskustvo iz tinejdžerskih dana, naglasivši koliko su mladi glumci ranjivi i koliko je važno da budu zaštićeni.

