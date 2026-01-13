Zvijezda hit-serije pod istragom: Savezne vlasti tragaju za glumcem zbog teških optužbi

Timothy Busfield nalazi se u bijegu nakon što su savezne vlasti podignule optužnicu za neprimjereno ponašanje prema maloljetnicima.
Savezne vlasti u SAD-u tragaju za glumcem i redateljem Timothyjem Busfieldom, poznatim po ulozi u seriji "Zapadno krilo", protiv kojeg je izdana tjeralica zbog teških optužbi za neprimjereno ponašanje prema maloljetnicima na setu televizijske serije "The Cleaning Lady".3 vijesti o kojima se priča svadbeno slavlje! Pogledajte prvi ples sina Mire Bulja i njegove supruge, odabrali su pjesmu dalmatinskog slavuja više se ne kriju Nakon razvoda uživa u ljubavi s kolegicom: Na plaži nisu skidali ruke jedno s drugoga modno se uskladili Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen
Busfielda se tereti po dvije točke optužnice za kazneni spolni kontakt s maloljetnikom te po jednoj točki za zlostavljanje djeteta. Američki maršali uključili su se u potragu za glumcem, a iz Policijske uprave Albuquerquea potvrdili su da trenutačno nije poznato je li Busfield lociran, priveden ili uhićen.
Timothy Busfield - 2 Foto: Profimedia
Timothy Busfield - 5 Foto: Profimedia
Istraga je započela u studenome 2024. godine, kada su zaposlenici Sveučilišne bolnice u Novom Meksiku obavijestili policiju da su jedanaestogodišnji blizanci potencijalno bili izloženi groomingu na setu serije "The Cleaning Lady", koju je Busfield režirao.
Timothy Busfield - 1 Foto: Afp
Prema sudskoj prijavi podnesenoj Okružnom metropolitanskom sudu u okrugu Bernalillo, navodno zlostavljanje događalo se u razdoblju od studenoga 2022. do proljeća 2024., a tjeralica za Busfieldovo uhićenje izdana je u saveznoj državi Novi Meksiko.
Timothy Busfield - 2 Foto: Afp
Pogledaji ovo Celebrity Grašina Hana uživa u zimskim radostima, društvo joj prave poznati Hrvati
U policijskoj izjavi navodi se kako se Busfield tijekom snimanja navodno zbližio s dječacima, poticao ih da ga zovu "ujak Tim" te im, zajedno sa suprugom Melissom Gilbert, kupovao božićne poklone. Također se tvrdi da ih je škakljao po trbuhu i nogama, iako im to nije bilo ugodno.
Djeca u početku nisu prijavila seksualno dodirivanje, no u listopadu 2025. jedan je roditelj obavijestio Službu za zaštitu djece da mu je dijete ispričalo kako je bilo seksualno zlostavljano.
Timothy Busfield - 1 Foto: Profimedia
Jedan od dječjih glumaca izjavio je da ga je Busfield više puta dodirivao po intimnim dijelovima kada je imao sedam godina, te da se neprimjereno ponašanje nastavilo i sljedeće godine. Dječak je naveo da se bojao ikome reći jer je Busfield bio redatelj i strahovao je od njegove reakcije.
Istraga je uključivala i razgovore s terapeutima i liječnicima. Prema sudskim dokumentima, jedno od djece imalo je problema s mokrenjem u krevet, promjenama u ponašanju, dijagnosticiran mu je posttraumatski stresni poremećaj i anksioznost, a patio je i od noćnih mora povezanih s navodnim zlostavljanjem.
Timothy Busfield - 3 Foto: Afp
U prijavi se navodi i da je Busfield u jednom slučaju navodno poljubio maloljetnog dječaka u lice u prikolici za frizuru i šminku, dok su istražitelji naveli da postoje fotografije na kojima glumac "škaklja i miluje glavu i tijelo maloljetnih dječaka".
Warner Bros je u veljači 2025. započeo internu istragu nakon anonimne dojave putem linije SAG-AFTRA-e, no studio je kasnije priopćio da nije pronašao dokaze koji bi potvrdili optužbe.
Pogledaji ovo Celebrity Ruben Van Gucht na dodjelu važne nagrade stigao u društvu manekenke u čijem društvu je već viđen
Busfield je, prema navodima, tvrdio da su roditelji djece motivirani osvetom jer njihova djeca nisu angažirana u posljednjoj sezoni serije. Istražiteljima je navodno rekao da se ne sjeća da je škakljao dječake, ali da mu takvo ponašanje "ne bi bilo neuobičajeno".
Timothy Busfield - 4 Foto: Profimedia
Fox i Warner Bros u zajedničkoj su izjavi poručili da u potpunosti surađuju s tijelima za provođenje zakona te naglasili kako im je sigurnost maloljetnika na produkcijama apsolutni prioritet.
U jeku skandala, Busfieldova supruga, glumica Melissa Gilbert, poznata po ulozi u seriji "Mala kuća na preriji", navodno je deaktivirala svoje profile na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil trenutačno nije dostupan.
Timothy Busfield - 3 Foto: Profimedia
Zanimljivo, Gilbert je još u studenome javno govorila o seksualnom zlostavljanju djece, reagirajući na izjave Megyn Kelly o Jeffreyju Epsteinu. U emotivnoj objavi opisala je vlastito iskustvo iz tinejdžerskih dana, naglasivši koliko su mladi glumci ranjivi i koliko je važno da budu zaštićeni.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Mia Begović na poseban dan podijelila fotku s kćeri i unučicom: ''Sve što jesam i imam u jednom zagrljaju''
1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Maja i Šime u nezaboravnoj avanturi kroz džunglu: ''Kad se energija i strasti spoje, to izgleda ovako!''
Pogledaji ovo Celebrity Zbog fotke supermodela iz 90-ih i njezine nasljednice mnogi će pomisliti da vide dvostruko!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Izgubio je roditelje u avionskoj nesreći, a sada se sprema ispisati povijest