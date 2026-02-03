U haljini s jedva prekrivenim ključnim dijelovima pokazala je mišiće na kojima joj i muškarci zavide

Teyana Taylor privukla je svu pažnju na Grammyjima 2026. odvažnim izdanjem koje je u prvi plan stavilo njezinu impresivnu atletsku figuru.

Američka pjevačica i glumica Teyana Taylor još je jednom dokazala da joj za dominaciju crvenim tepihom nije potrebna statua u rukama.

Na dodjeli Grammyja 2026. u Crypto.com Areni u Los Angelesu pojavila se u izdanju koje je bez imalo sumnje bilo među najupečatljivijima večeri.

Teyana je odabrala odvažnu, pripijenu haljinu metalik smeđe nijanse s ekstremno dubokim izrezima, koja je u prvi plan stavila njezinu nevjerojatno definiranu figuru i mišićavi torzo. Haljina je isticala njezinu atletsku građu, trbušne mišiće i snažne ruke, a cijeli look djelovao je istovremeno glamurozno, moćno i beskompromisno.

Teyana Taylor - 5 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 4 Foto: Profimedia

Kratka, zalizana frizura, minimalistički make-up i zlatni nakit dodatno su naglasili njezinu samouvjerenost, dok su tetovaže diskretno upotpunile styling. Iako ove godine nije osvojila Grammy, fotografije s crvenog tepiha jasno su pokazale da je Taylor pobijedila u jednoj drugoj kategoriji, onoj fizičke forme, stava i modne hrabrosti.

Teyana Taylor - 3 Foto: Profimedia

Teyana Taylor - 1 Foto: Profimedia

Teyana Taylor već godinama slovi kao jedna od najfit slavnih žena u industriji, a svojim izgledom redovito pomiče granice klasičnog glamura.

