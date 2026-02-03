Ljubav duga 42 godine! Znala je da je on za nju čim ga je vidjela prvi put

Amy Madigan kaže da se njezin 42-godišnji brak s Edom Harrisom temelji na ljubavi, međusobnoj podršci i zajedničkoj strasti prema glumi, dok istovremeno doživljava veliki povratak karijere zahvaljujući filmu "Trenutak nestajanja".

Amy Madigan nedavno je progovorila o svom 42-godišnjem braku s Edom Harrisom.

Glumica (75) i glumac (75) vjenčali su se u studenom 1983. godine te imaju kćer Lily (32).

Amy Madigan i Ed Harris - 11 Foto: Profimedia

Madigan, koja je glumila u horor-filmu "Trenutak nestajanja" iz 2025., izjavila je za People da ne postoji jedno posebno pravilo kojem mogu zahvaliti dugovječnost svog braka.

Amy Madigan i Ed Harris - 8 Foto: Profimedia

"Jednostavno se volimo i jako se trudimo oko toga, kao i oko svog posla", objasnila je ranije ovog mjeseca.

Dugogodišnja glumica trenutačno uživa u neočekivanom preporodu karijere nakon što je prošlog kolovoza zapažena u ulozi tete Gladys u filmu "Trenutak nestajanja". Madigan je za tu ulogu dobila nagradu njujorškog udruženja filmskih kritičara za najbolju sporednu glumicu, a 4. siječnja osvojila je i nagradu Critics Choice za najbolju sporednu glumicu.

Amy Madigan i Ed Harris - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Ne, ovo nije zvijezda filma Sam u kući, već poznata Hrvatica: "Kako je ovo moguće?"

Govoreći o Harrisovoj reakciji na film, rekla je: "Obožava ga. Zna me cijeli život i vidio je kako su se svi dijelovi mene stopili u lik tete Gladys. Imam obitelj koja me uvelike podržava, i kći također, tako da sam stvarno sretna."

Prema pisanju stranih medija, Madigan je znala da je Harris poseban još kada ga je prvi put vidjela kako glumi u kazališnoj predstavi "Cowboy" 1980. godine.

Amy Madigan i Ed Harris - 3 Foto: Profimedia

Amy Madigan i Ed Harris - 2 Foto: Profimedia

''Bilo je to kao nešto što vidite u filmu ili čujete u pjesmi. Samo sam pomislila: 'Eto ga.' Bilo mi je očito da ću ga opet vidjeti", rekla je za magazin Life 1980. godine.

Nakon vjenčanja par je nastavio surađivati na filmu i u kazalištu. Tijekom braka zajedno su snimili devet filmova i nastupili u brojnim brodvejskim produkcijama.

Pogledaji ovo Celebrity Najslađi recept! Chef Vuki zajedno sa svojim sinčićem podijelio kulinarske tajne

Amy Madigan i Ed Harris - 1 Foto: Profimedia

Amy Madigan i Ed Harris - 9 Foto: Profimedia

Harris je 1985. za Chicago Tribune pogovorio o radu sa suprugom.

"Gluma je tako intimna i osobna stvar. Ako ne radite zajedno, zapravo ne možete dobro pričati o svom danu. Kad radite zajedno, toliko se toga dijeli, toliko neizgovorenih misli i emocija ulazi u posao da vas to stvarno još više zbliži."

1/8 >> Pogledaji ovu galeriju +3 Celebrity Tko je žena koja je internet zapalila gotovo golim prizorima kakve još nismo vidjeli?

1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 inMagazin Glamur na crvenom tepihu: Severina, Jakov Jozinović, Maja Šuput zvijezde svečane dodjele!

Pogledaji ovo Celebrity Jandroković sa suprugom snimljen na svečanom događanju, njihova ljubavna priča nalik je filmu