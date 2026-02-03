Zdravko Čolić se oglasio nakon incidenta s kućom u Beogradu!

Zdravko Čolić nije bio u obiteljskoj kući kada se dogodilo incident, a sada se prvi put i oglasio.

Na kuću regionalne zvijezde Zdravka Čolića u beogradskom Dedinju tijekom noći bačena je bomba.

Glazbenik se prvi put oglasio nakon incidenta.

''Trenutačno sam izvan Srbije. U Zagrebu sam, gdje završavam posljednje pjesme za novi album. U Beogradu je sve u redu, hvala Bogu, svi su dobro. Razumijem interes medija, ali moram istaknuti da su neki navodi u posljednjim tekstovima interpretirani na način koji ne odgovara točnoj i pravoj situaciji. Mislim da je važno da se informacije plasiraju odgovorno i na osnovu provjerenih činjenica. Uviđaj je u tijeku i čekamo izvještaj policije'', istaknuo je Čolić preko PR365 Studija, njegove agencije za odnose s javnošću.

Zdravko Čolić Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Prema zasad dostupnim informacijama, nitko nije ozlijeđen, no nastala je materijalna šteta.

''Oštećen je velik dio fasade kuće, kao i ograda u dvorištu. Također su popucala stakla na vozilu koje je bilo parkirano u dvorištu, a došlo je i do oštećenja samog automobila'', otkrio je izvor za Blic.

Policija je odmah izišla na teren te je očevid u tijeku.

Zdravko Čolić - 3 Foto: In Magazin

