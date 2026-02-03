Ovaj je otok pripadao megapopularnoj pjevačici, sad se prodaje za 22 milijuna funti!

Privatni otok Bonds Cay, koji je nekad bio u vlasništvu Shakire, sada je na prodaju za 22 milijuna funti kao jedan od najljepših i najekskluzivnijih otoka na Bahamima.

Jedan od najljepših privatnih otoka na Bahamima ponovno je u središtu pozornosti, i to zbog slavnog imena koje se veže uz njega. Riječ je o otoku Bonds Cay, koji je nekoć bio u vlasništvu pop-zvijezde Shakire, a sada se prodaje za vrtoglavih 22 milijuna funti.

Shakirin otok Bonds Cay - 11 Foto: Profimedia

Shakira je otok kupila još 2006. godine, i to za upola manji iznos, s ambicioznom idejom da ondje stvori ekskluzivno umjetničko utočište i luksuzne rezidencije. U projektu joj se pridružio i Roger Waters, legendarni osnivač benda Pink Floyd, no planovi nikada nisu u potpunosti realizirani, a otok je godinama ostao netaknuti raj.

Shakirin otok Bonds Cay - 10 Foto: Profimedia

Shakirin otok Bonds Cay - 9 Foto: Profimedia

Bonds Cay prostire se na impresivnih 650 hektara, s čak 21 kilometrom obale, bijelim pješčanim plažama, skrivenim uvalama i pogledima koji oduzimaju dah. Tirkizno more i netaknuta priroda čine ga jednim od najatraktivnijih privatnih otoka na Bahamima, a istovremeno nudi potpunu privatnost i luksuz koji si rijetki mogu priuštiti.

Shakirin otok Bonds Cay - 8 Foto: Profimedia

Shakirin otok Bonds Cay - 3 Foto: Profimedia

Unatoč izoliranosti otok je iznenađujuće dobro povezan. Okolni otoci s aerodromima i carinskim postajama dostupni su privatnim avionom, helikopterom ili jahtom, što budućem vlasniku omogućuje udobnost bez kompromisa. Prema riječima agenata za nekretnine, novi vlasnik imat će slobodu razvijati ambiciozne projekte uz naglasak na ekološku održivost.

Shakirin otok Bonds Cay - 6 Foto: Profimedia

Danas se Bonds Cay opisuje kao jedan od najspektakularnijih privatnih otoka u cijelom arhipelagu, a njegova povijest, povezana sa svjetskim glazbenim ikonama, dodatno mu daje na ekskluzivnosti.

Shakirin otok Bonds Cay - 1 Foto: Profimedia

Shakirin otok Bonds Cay - 4 Foto: Profimedia

Za one s dovoljno dubokim džepom ovo nije samo nekretnina već i prilika za posjedovanje komadića karipskog sna s dozom glamura.

Shakira Foto: Afp

