Nina Badrić u mini kompletu oduševila pratitelje prizorima s Kariba: "Uljepšala si mi večer!"

Nina Badrić privodi kraju odmor na luksuznoj Anguilli, a posljednje dane začinila je sportskom partijom golfa i objavom koja je oduševila njezine pratitelje.

Novom objavom na društvenim mrežama Nina Badrić dala je naslutiti da se njezin karipski odmor polako bliži kraju. Pjevačica posljednje dane provodi na otoku Anguilla, smještenom u sjevernom dijelu otočja Leeward na Malim Antilima, poznatom po suptropskoj klimi, kristalno čistom moru i luksuznom, ali mirnom ugođaju.

Tijekom boravka Nina je uživala u visokim temperaturama i rajskim plažama koje Anguillu čine jednim od najpoželjnijih i najekskluzivnijih karipskih odredišta. Upravo takav mir i privatnost bili su joj potrebni nakon niza nastupa i radnog tempa koji je iza nje.

Nina Badrić - 2 Foto: Nina Badrić/Instagram

Svoje dojmove redovito je dijelila s pratiteljima, a u jednoj od ranijih objava napisala je: "Anguilla je zaista prelijepa. Duge kilometarske pješčane plaže, predivni hoteli i resorti, ljudi koji se natječu tko je ljubazniji i nasmijaniji... Mjesto je baš za odmor, tišinu, mir i chillanje, nema klubova, buke, a sve se stiša već oko 23 h. Odmor snova."

Sada je pažnju privukla fotografijom u upečatljivom ružičastom kompletu, snimljenom na golf-terenu, uz koju je poručila: "Odmor valja završiti u sportskom duhu sjajnom partijom golfa."

Nina Badrić - 5 Foto: Nina Badrić/Instagram

Neobična, ali efektna kombinacija izazvala je lavinu reakcija. Pratitelji su u komentarima bili oduševljeni njezinim stilom i energijom.

"Style je sve!", "Savršena žena" i "2026:0 For Ninaaaa", "Savršena žena", pisali su.

Nina Badrić - 2 Foto: Instagram

Nina je na Karibima i zapjevala pred prepunim restoranom, a više pogledajte OVDJE.

