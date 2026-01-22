Nina Badrić pjevala pred prepunim restoranom na Karibima: ''Eno one koja...''

Čini se da Ninu Badrić ni Karibi ne mogu zadržati samo u ulozi gošće jer se jedna večera vrlo brzo pretvorila u nastup pred oduševljenim gostima restorana.

Hrvatska glazbena diva Nina Badrić još jednom je pokazala da se njezin glas prepoznaje – gdje god se pojavila. Ovih dana boravi na Karibima, gdje je jedna sasvim obična večera završila spontanim nastupom pred punim restoranom ljudi.

Naime, Nina je na društvenim mrežama podijelila video u kojem pjeva pred oduševljenom publikom, otkrivši kako je do svega došlo sasvim neočekivano.

''Mene je baš krenulo na Karibima! Kao što je nogometašu fudba sudba tako je meni mjuza muza. Sinoć se jedna obična večera pretvorila u nastup, al’ samo da se zna… Prepoznata sam od strane ljudi kao ‘eno one koja je neki dan pjevala u crkvi.’ (ah ta slava) Na zahtjev publike sa Kariba… Ninaaa Beeedrik… izvol’te!'', napisala je Nina uz video nastupa.

Nina Badrić - 2 Foto: Instagram

Nina Badrić - 1 Foto: Instagram

Publika u restoranu dočekala ju je s velikim oduševljenjem, a snimka je u kratkom roku prikupila brojne pozitivne komentare i reakcije obožavatelja.

Nina Badrić - 5 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 6 Foto: Instagram Screenshot

Nina Badrić - 9 Foto: Instagram Screenshot

Podsjetimo, ove nedjelje bila je na misi na Karibima, a tamo je zapjevala te srela i nekog iz Hrvatske. Više pročitajte OVDJE.

