Objavljene su nominacije za Oscara, evo tko se sve ove godine bori za prestižni kipić!

Objavljene su nominacije za najvažniju filmsku nagradu na svijetu – utrka za Oscara može početi.

Objavljene su nominacije za 98. dodjelu prestižne nagrade Oscar, a filmski svijet već bruji o favoritima i iznenađenjima. Proglasili su ih glumci Danielle Brooks i Lewis Pullman.

Ovogodišnja ceremonija održat će se u nedjelju, 15. ožujka 2026., a domaćin će ponovno biti legendarni Conan O'Brien, kojem je ovo druga godina zaredom da vodi najveći filmski spektakl.

Film ''Sinners'' redatelja Ryana Cooglera ispisao je povijest osvojivši čak 16 nominacija, čime je nadmašio dosadašnji rekord od 14 nominacija za jedan film, koji su dijelili filmovi ''All About Eve'', ''Titanic'' i ''La La Land''.

''One Battle After Another'', nekonvencionalna komedija s izrazito jakim autorskim pečatom, koja je dosad briljirala na brojnim dodjelama, na Oscarima bilježi 13 nominacija. Ne zaostaje ni film ''Marty Supreme'', koji je s visokih 9 nominacija nadmašio očekivanja kritike i publike.

U nastavku je lista svih nominiranih po kategorijama.

Kategorija za najbolji film:

And the nominees for Best Picture are... #Oscars pic.twitter.com/khoVsDQlnZ — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolju mušku ulogu:

The nominations for Actor in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/yesAUNw36s — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolju žensku ulogu:

The nominations for Actress in a Leading Role go to... #Oscars pic.twitter.com/Mc090VFJrS — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolju sporednu mušku ulogu:

The nominations for Actor in a Supporting Role go to... #Oscars pic.twitter.com/A9rhB9Lg9f — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolju sporednu žensku ulogu:

The nominations for Actress in a Supporting Role go to... #Oscars pic.twitter.com/61W31e1Kf4 — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najboljeg redatelja:

Kategorija za dugometražni animirani film:

These nominees are an animated bunch. Presenting the Animated Feature Film nominees… #Oscars pic.twitter.com/1p3kRvshMG — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolji kratki animirani film:

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/oj5njBZy8x — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za adaptirani scenarij:

From page to screen... these are the nominees for Adapted Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/WIiTM5l5fM — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolji izvorni scenarij:

Word is out — these are the nominees for Original Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/bwqlJKIVDN — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolji kratkometražni igrani film:

Short on time, big on talent: here are this year's nominees for Live Action Short Film. #Oscars pic.twitter.com/qM59nrZ9C0 — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za kratki dokumentarni film:

Truth-seeking on a shorter timeline. Presenting the nominees for Documentary Short Film… #Oscars pic.twitter.com/BgMqBT811u — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za dugometražni dokumentarni film:

True story — these are your Documentary Feature Film nominees... #Oscars pic.twitter.com/P7Nrylmzdy — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolji film koji nije na engleskom jeziku:

Going global with this year's nominees for International Feature Film. #Oscars pic.twitter.com/NaKlw64YgR — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolju montažu:

Smash cut to these nominees for Film Editing… #Oscars pic.twitter.com/RPs0E22Kuk — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za vizualne efekte:

Congratulations to these nominees for Visual Effects! #Oscars pic.twitter.com/RvlCjScmlu — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za kinematografiju:

Kategorija za najbolju originalnu pjesmu:

This year's Original Song nominees are music to our ears. #Oscars pic.twitter.com/lKz7DQKHwQ — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolju filmsku glazbu:

Kategorija za najbolji zvuk:

Quiet on the set! The nominees for Sound are... #Oscars pic.twitter.com/S4taaeBQ4K — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za šminku i frizuru:

Last looks are done. Here are the nominees for Makeup and Hairstyling… #Oscars pic.twitter.com/JpfBO4a1kv — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za kostimografiju:

These Costume Design nominees are the perfect fit. #Oscars pic.twitter.com/wXAgIOLShA — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za produkcijski dizajn:

This year's nominees for Production Design perfectly set the scene. #Oscars pic.twitter.com/rhxFr7tvCf — The Academy (@TheAcademy) January 22, 2026

Kategorija za najbolji casting:

