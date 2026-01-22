Najveće holivudske zvijezde i naša bivša predsjednica u isto vrijeme na Antarktici!

Kao i Kolinda Grabar-Kitarović i Kristijan Iličić, Nicole Kidman uputila se na Antarktiku, gdje provodi vrijeme s kćerima.

Dok su se posljednjih dana društvene mreže užarile zbog snimki Kristijana Iličića i Kolinde Grabar-Kitarović s Antarktike, oni nisu jedini koji su se ovih tjedana našli na najhladnijem kontinentu svijeta.

Među poznatim licima koja su upravo ondje ostvarila svoje putničke snove našla se i holivudska zvijezda Nicole Kidman, koja je Antarktikom zaokružila impresivnu listu – posjetila je svih sedam kontinenata, kao i Iličić.

Slavna glumica na Antarktiku je otputovala u društvu svojih kćeri, Sunday Rose i Faith Margaret, a djeliće tog nesvakidašnjeg obiteljskog putovanja podijelila je s pratiteljima na Instagramu.

"Hvala @SilverSea što ste me odveli na moj sedmi kontinent! Avantura koja se doživi jednom u životu s obitelji i prijateljima", napisala je Kidman uz fotografije s putovanja.

Na objavljenim fotografijama Nicole i njezine kćeri poziraju u crveno-crnim snježnim odijelima i sunčanim naočalama, dok se na drugim kadrovima vidi glumica na brodu ispred ledenjaka, ali i u opuštenijim trenucima – s knjigom u ruci, uživajući u miru i tišini polarne ekspedicije.

To putovanje dolazi u osjetljivom razdoblju za slavnu glumicu. Prema izvorima bliskim glumici, Nicole trenutačno posebno cijeni vrijeme provedeno s djecom, a obiteljski trenuci postali su joj prioritet nakon nedavnog razvoda od Keitha Urbana. Blagdane je provela u Australiji, a potom se s kćerima vratila u Nashville, gdje se, kako navode izvori, obitelj polako vraća svakodnevnoj rutini.

Unatoč privatnim promjenama Nicole Kidman optimistično gleda prema budućnosti. Osim što je ispunila jednu veliku osobnu želju putovanjem na Antarktiku, pred njom je i iznimno uzbudljiva profesionalna godina s nekoliko novih projekata u pripremi.

Dok Antarktika sve češće postaje destinacija avanturista i poznatih lica, jedno je sigurno – za Nicole Kidman to putovanje ostat će zauvijek upisano kao jedno od najposebnijih iskustava u životu.

