Pretraži
"savršen dan"

Nives Ivanišević pokazala čaroliju zimskog odmora, jedna fotka ima posebno značenje!

Piše E.G., Danas @ 10:05 Celebrity komentari
Nives Ivanišević Nives Ivanišević Foto: Instagram

Nives i Goran Ivanišević nalaze se na odmoru u Kronplatzu, a lijepa voditeljica pohvalila se fotografijama iz bazena koje je uslikao upravo njezin suprug.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Životna priča Andree Barber
netipična priča
Nestala s TV-a i postala inspiracija: Što danas radi Kimmy iz "Pune kuće"?
Barbara Matić sa suprugom je otputovala u Dubai
na hit-destinaciji!
Odmor kakav zaslužuje: Naša zlatna olimpijka pokazala kako se opušta sa suprugom
Oženio se nogometaš Petar Sučić
pogledajte fotke!
Oženio se naš Vatreni! Lijepoj Šibenčanki izgovorio je sudbonosno da na bajkovitoj lokaciji
Nicole Kidman otputovala na Antarktiku
"jednom u životu"
Najveće holivudske zvijezde i naša bivša predsjednica u isto vrijeme na Antarktici!
Priča o Nuccijevoj pjesmi Hilton Hotel Barca, koja je hit na tik toku
''Hotel Hilton, Barca''
O čemu govori pjesma srpskog repera koju su preradili domaći izvođači i hit je na TikToku?
Intervju s Markom Kutlićem uoči Dore 2026.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more
trenutak koji se pamti!
Kolinda skočila u ledeno more! Snimka s Antarktike izazvala je lavinu komentara
Preminula je Beti Đorđević
tužna vijest
Preminula je srbijanska pjevačica koju pamtimo po velikom hitu iz 70-ih
David i Victoria Beckham neće obnoviti odnos sa sinom
bijesni i slomljeni
David i Victoria povukli crtu - donijeli su odluku koja bi mogla promijeniti obiteljsku dinamiku
Zvijezda Kumova Ana Uršula Najev emotivnom objavom čestitala rođendan majci
ma koliko godina ima!?
Kako zgodna žena! Zvijezda Kumova pokazala svoju mamu, koja živi u dalekom Brazilu
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Tedros: Američko povlačenje iz WHO-a je gubitak za sve
"Gubitak za sve"
Trump je jedva dočekao: SAD se danas povlači iz jedne od najvažnijih svjetskih organizacija
Tragedija u dječjem vrtiću u Berlinu: Vrata pritisnula dječaka (5) i ubila ga
Užas u Berlinu
Tragedija u dječjem vrtiću: Vrata pritisnula mališana i ubila ga
Zasad nepoznata osoba poginula tijekom izvođenja radova
JAVLJA POLICIJA
Tragedija u Slavoniji: Jedna osoba poginula na farmi
show
Kolinda Grabar-Kitarović skočila u ledeno more
trenutak koji se pamti!
Kolinda skočila u ledeno more! Snimka s Antarktike izazvala je lavinu komentara
Intervju s Markom Kutlićem uoči Dore 2026.
''Ulica ne trpi laž, a ni ja...''
Naš pjevač o životu na ulicama Italije: ''Bio sam opljačkan, bio sam gladan, znao sam danima jesti samo kikiriki...''
David i Victoria Beckham neće obnoviti odnos sa sinom
bijesni i slomljeni
David i Victoria povukli crtu - donijeli su odluku koja bi mogla promijeniti obiteljsku dinamiku
zdravlje
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Svi bismo je trebali prakticirati
Njemačka navika koja smanjuje plijesan, viruse i umor – a ne košta ništa!
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
POKROVITELJ DONAT
Kako nakon blagdana vratiti energiju bez strogih dijeta?
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Prirodni recept koji smiruje suhi kašalj već nakon prve žličice
zabava
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
"Napisao, nacrtao, objasnio": Poruka na automobilu u Splitu nasmijala regiju
Što kažete?
"Napisao, nacrtao, objasnio": Poruka na automobilu u Splitu nasmijala regiju
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
Preslatko!
Pas oduševio potezom i spasio dijete, ovako dobru dadilju teško je naći
tech
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
Mnogi će je koristiti
Mala, ali značajna promjena: WhatsApp dobiva jednu popularnu značajku s Facebooka
Trump je dao vrlo zanimljivu izjavu o nadolazećem zrakoplovu F-47: "Ako mi se ne svidi..."
Toplo-hladno; bi - ne bi
Trump je dao vrlo zanimljivu izjavu o nadolazećem zrakoplovu F-47: "Ako mi se ne svidi..."
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
Razmislite prije klikanja
Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti
sport
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
ehf istražuje slučaj
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
FOTO Regija bruji o prizoru s tribina tijekom utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu
ovo se rijetko događa
FOTO Regija bruji o prizoru s tribina tijekom utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu
Pogledajte u koliko sati igramo utakmice drugog kruga: Prva kreće jako rano
što radi ehf?
Pogledajte u koliko sati igramo utakmice drugog kruga: U 24 sata čak dva dvoboja!
tv
Daleki grad: Odlučila je unuku reći ono što svi skrivaju od njega – Njegov otac je ipak živ!
DALEKI GRAD
Odlučila je unuku reći ono što svi skrivaju od njega – Njegov otac je ipak živ!
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Je li doista spreman izdati vlastitog oca?
Daleki grad: Žena koju je gnjavila svakoga dana, spasila je život njezinim sinovima
DALEKI GRAD
Daleki grad: Žena koju je gnjavila svakoga dana, spasila je život njezinim sinovima
putovanja
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Slasna rafanata
Bogati okusi siromašne kuhinje: Recept za omiljenu pikantnu pitu od jaja i krumpira
Kipuća voda u sudoperu začepljenje cijevi
Velika greška
Ne radite ovo s kipućom vodom kad kuhate tjesteninu, krumpir ili jaja
Kako smanjiti nadutost i vjetrove kod graha
Mali trikovi majstora
U grahu se može uživati bez straha od nadutosti i plinova – treba samo napraviti ove tri stvari
novac
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Prodaja dobra za JANAF
Zbrka oko udjela u Naftnoj industriji Srbije: Koliko će imati MOL, koliko Arapi, a koliko Srbija?
Trećina američkih milijunaša razmišlja o napuštanju SAD-a zbog Trumpa – evo gdje bi otišli
Potaknuti strahom
Trećina američkih milijunaša razmišlja o napuštanju SAD-a zbog Trumpa – evo gdje bi otišli
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
Ne podržava nacizam
Milijarder Larry Ellison promijenio ime jahte kad je shvatio koje je njegovo prikriveno značenje
lifestyle
Ulična moda Zagreb u bundi i minici
Savršen komplet
Gore glamur, a dolje - papuče: Izdanje mame iz Zagreba u minici koje viče - budi svoja
Boje kose za žene u pedesetima
Vraćaju toplinu
Pomlađuju barem 10 godina: Ovo su boje kose za žene u pedesetima
Pet boja koje će biti hit za 2026. prema Pinterestu
Odvažne i zanimljive
Pet boja koje će biti veliki hit: Pinterest ih obožava, a jasno je zašto
sve
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
ehf istražuje slučaj
Skandal na Europskom prvenstvu u rukometu: "Ovo je opasno za život"
FOTO Regija bruji o prizoru s tribina tijekom utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu
ovo se rijetko događa
FOTO Regija bruji o prizoru s tribina tijekom utakmice Hrvatske na Europskom prvenstvu
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
Zanimljivo
Pojavila se nova snimka nekontaktiranog amazonskog plemena! Pogledajte susret
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene