Nives Ivanišević pokazala čaroliju zimskog odmora, jedna fotka ima posebno značenje!

Nives i Goran Ivanišević nalaze se na odmoru u Kronplatzu, a lijepa voditeljica pohvalila se fotografijama iz bazena koje je uslikao upravo njezin suprug.

Voditeljica Nives Ivanišević podijelila je s pratiteljima djelić zimskog odmora s talijanskog skijališta Kronplatz, a fotografije su, kako je sama otkrila, snimljene iz objektiva njezina supruga Gorana Ivaniševića.

U fokusu nisu bile skije, već opuštanje – i to u grijanom vanjskom bazenu, okruženom snježnim krajolikom i planinama.

Na fotografijama Nives pozira u kupaćem kostimu, uživajući u toploj vodi i zimskom suncu, dok cijela galerija odiše mirnom, wellness atmosferom. Posebnu pažnju privukla je posljednja fotografija, blago mutna i spontana, za koju je Nives u šali priznala da je upravo ona Goranova najdraža.

"Savršeni dan na bazenu. Fotografu je najdraža zadnja, mutna", napisala je Nives u opisu fotogalerije.

Objava je brzo prikupila brojne reakcije, a ispod fotogalerije nizali su se komentari prijatelja i pratitelja, prepuni srca, vatrica i drugih emotikona, uz komplimente na račun njezina izgleda i opuštene atmosfere s putovanja.

Ako je suditi po fotografijama i reakcijama, Ivaniševići su u Kronplatzu pronašli savršenu kombinaciju zime, odmora i dobre energije, a Goran se, barem iza kamere, još jednom pokazao kao pouzdan partner.

Obitelj je nedavno dobila psića, o čemu više pročitajte OVDJE.

Nedavno se pohvalila s novom vještinom svog sina Olivera, o čemu više pročitajte OVDJE.

