Naš influencer ima novi imidž! Odvažio se na promjenu koju je dugo priželjkivao

Marco Cuccurin na društvenim mrežama se pohvalio hrabrom promjenom kojom je odmah privukao pažnju.

Naš influencer Marco Cuccurin pohvalio se novim imidžem na društvenim mrežama.

Naime, objavio je video i niz fotografija kojima je otkrio kako od sada nosi fudbalerku!

''Već dugo želim i nikako da se odvažim, ali evo, pala je moja prva fudbalerka. Što kažete? Iskreno mislim da sam ju top isfurao i plan mi je sada da me pozovu da sudjelujem u 6. sezoni Strange thingsa'', napisao je na Instagramu.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

A komentari njegovih pratitelja nizali su se jedan za drugim.

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Marco Cuccurin Foto: Instagram

''Top'', ''Predivno, tebi sve lijepo stoji'', ''Bomba'', ''Super si'', ''Uuu dobro je'', ''Sladak si skroz'', ''Ovo je najljepša frizura koji su ikada imao'', ''Nije loše iako su mi fudbalerke užas'', ''Jako mi se sviđa'', ''A daj, brutalno'', dio je komentara s društvenih mreža.

