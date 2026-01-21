Velika tuga u kraljevskoj obitelji: Kralj se oprostio od voljene sestre

Princeza Désirée, treća sestra švedskog kralja Carla Gustafa, preminula je u srijedu u dobi od 87 godina, priopćio je dvor.

Švedska kraljevska obitelj objavila je kako je jedna od starijih sestara kralja Carla Gustafa, princeza Désirée preminula u dobi od 87 godina.

Treća kći princa Gustafa Adolfa i princeze Sibylle preminula je 13 mjeseci poslije svoje godinu dana starije sestre princeze Birgitte, a u trenutku smrti uz nju u dvorcu u Västergötlandu bila su njezina djeca.

"S velikom tugom primio sam informaciju da je umrla moja sestra, princeza Désirée. Mnoge su tople obiteljske uspomene stvorene u domu obitelji Silfverschiöld u Västergötlandu - mjestu u Švedskoj koje je mojoj sestri puno značilo. Danas moja obitelj i ja upućujemo saučešće djeci princeze Désirée i njihovim obiteljima", napisao je kralj u izjavi za medije.

Princeza Désirée od Švedske, kasnije barunica Silfverschiöld, rođena je 2. lipnja 1938. godine kao treće dijete i druga kći princa Gustafa Adolfa, vojvode od Västerbottena, i princeze Sibylle od Saxe-Coburg-Gotha. Iako rođena u samom srcu švedske kraljevske obitelji, njezino je odrastanje od samog početka bilo obilježeno ograničenjima i gubitkom.

U vrijeme njezina rođenja, švedski zakon o nasljeđivanju dopuštao je prijestolje isključivo muškim potomcima. Désirée i njezine sestre Margaretha, Brigitta i Christina odrastale su svjesne činjenice da, unatoč tituli i bliskosti s krunom, nikada neće imati stvarnu ulogu u nasljeđivanju prijestolja. Ta je okolnost oblikovala njihovo djetinjstvo – od njih se očekivala pristojnost, diskrecija i lojalnost, ali bez političke ili institucionalne moći.

Najveći i najraniji udarac u njezinu životu dogodio se 1947. godine, kada je njezin otac, princ Gustaf Adolf, poginuo u avionskoj nesreći u Danskoj. Désirée je tada imala samo devet godina. Njegova smrt duboko je potresla obitelj, ali i Švedsku, jer je princ bio iznimno popularan i viđen kao budući kralj. Gubitak oca značio je i da je njezin mlađi brat Carl Gustaf ostao bez roditeljske figure koja bi ga pripremala za ulogu kralja.

Nakon očeve smrti, Désirée i njezina braća i sestre odrastali su pod snažnim utjecajem djeda, kralja Gustafa VI. Adolfa. Bio je to odnos pun discipline, ali i intelektualne radoznalosti – kralj je bio poznat po svojoj ljubavi prema znanosti, umjetnosti i arheologiji. Ipak, unatoč toplini obiteljskog okruženja, osjećaj gubitka i odgovornosti nikada nije nestao.

Godine 1964. princeza Désirée udala se za baruna Niclasa Silfverschiölda, čime je izgubila titulu Kraljevskog Visočanstva i povukla se iz aktivnog kraljevskog života. Par je dobio troje djece i živio relativno povučeno, daleko od svakodnevne pozornosti koja prati švedsku monarhiju. Désirée se posvetila obitelji, humanitarnim interesima i privatnom životu, ostajući vjerna načelima diskrecije i skromnosti.

Unatoč udaljavanju od formalnih dužnosti, Désirée je zadržala blizak odnos sa svojim bratom Carlom XVI. Gustafom, koji je 1973. godine postao kralj Švedske. Njihov odnos bio je obilježen međusobnim poštovanjem i razumijevanjem, posebno zbog zajedničkog iskustva ranog gubitka oca.

Iako rijetko u središtu pozornosti, Désirée je ostala važna figura unutar obitelji, a koliko je Carl Gustaf bio blizak s njom, pokazuje i to da ju je odabrao kao jednu od kumova njegove kćeri, prijestolonasljednice Victorije, koja među svojim imenima ima upravo Désirée (Victoria Ingrid Alice Désirée). Osim toga, često je viđena na društvenim događanjima švedske kraljevske obitelji, poput vjenčanja svojih nećakinja i nećaka te krštenja.

Iako nikada nije bila u liniji nasljedstva, princeza Désirée ostavila je trag kao simbol generacije kraljevskih žena koje su odrasle u sjeni krune, noseći titulu, ali i teret dužnosti bez stvarne moći. Njezin život bio je svjedočanstvo lojalnosti, obiteljske povezanosti i snage u tišini.

