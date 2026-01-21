Domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava novijeg vremena nasmijala sve do suza!

A sada vas vodimo na premijeru novog hrvatskog filma - Svadba. Domaća komedija s jednom od najjačih glumačkih postava novijeg vremena nasmijala je publiku do suza i potvrdila da već rekordna pretprodaja karata nikako nije bila slučajnost. Zagrebačka premijera okupila je brojna domaća poznata lica te glumačku ekipu koja nam je otkrila kakvi su kad dođe do svadbenog slavlja. Detalje ima naš Luka Jurkijević za IN magazin.

Ova antiromantična komedija, kako je zovu od milja, donosi priču o sudaru dviju potpuno suprotnih obitelji koje, sasvim nenadano, povežu jedne zaruke. Film je izazvao toliki interes javnosti da je i prije same premijere izazvao rekordan interes gledatelja!

''Pa čudni su ljudi znate, danas ljude svašta privlači. Hahahah. Šalim se naravno. Presretni smo, štipamo se je l' sanjamo ili šta se dešava. Ali ja nisam iznenađena moram priznati. Navikla sam da tu gdje sam ja, tu je dobro društvo'', izjavila je Anđelka Stević Žugić u svom stilu.

''Od čitanja scenarija mislim da je cijela ekipa nekako znala da imamo baš vrijednu stvar i da kad otvoriš i pročitaš taj scenarij kaže, ok ja vidim ovaj film i vidim kuda ovo ide, a ide u jako dobrom pravcu'', komentirao je i Marko Grabež.

Za zagrebačku premijeru zato se tražila karta više, pa se film istodobno prikazivao u čak 13 prepunih kinodvorana.

Galerija 16 16 16 16 16

Premijera filma ''Svadba'' - 6 Foto: PR

In Magazin: Film Svadba - 10 Foto: In Magazin

''Mi smo očekivali nekakve dobre rezultate, ali ovo zadnje što je došlo do mene, da je 60 tisuća prodanih karata prije nego što je itko pogledao film, je nešto što se nije dogodilo ne samo u Hrvatskoj, nego i bilo kojem drugom teritoriju koji nam je blizak po stanovnicima'', otkrio nam je redatelj Igor Šeregi.

Osim urnebesne radnje, izniman uspjeh film može zahvaliti i jednoj od najjačih glumačkih postava novijeg vremena. Dragan Bjelogrlić, Seka Sablić, Rene Bitorajac - samo su neka od velikih glumačkih imena koja se pojavljuju u filmu.

In Magazin: Film Svadba - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Film Svadba - 4 Foto: In Magazin

In Magazin: Film Svadba - 1 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda skočila u ledeno more! Snimka s Antarktike izazvala je lavinu komentara

''Pošto je Igor Šeregi jedan jako pametan dečko, jedan jako pametan redatelj koji jako voli suradnju s glumcima i koji jako voli svoje glumce, onda smo mi svi zajedno imali i dosta improvizacija i dosta rada unutar scena jedni s drugima. I jako je pametan jer zna radit matching glumaca i to se jako vidi'', ispričala je Linda Begonja.

Prava komedija glumačkoj ekipi bila je i na setu. Zato ne čudi što je publika na premijeri plakala od smijeha jer su na snimanjima glumci muku mučili kako suspregnuti smijeh.

''Lako me nasmijati u kadru, tako da sam imao veliki problema i izazova da ostanem ozbiljan na snimanju'', kaže Marko Grabež.

Premijera filma ''Svadba'' Foto: PR

Premijera filma ''Svadba'' - 5 Foto: PR

Premijera filma ''Svadba'' - 3 Foto: PR

''Daleko najsmiješnija Seka Sablić. Svaka njezina replika ja sam padao sa stolice. Genijalna je, tako je puna duha'', priča nam Igor Šeregi.

''Jako volim sve scene s popovima, sa Žikom Todorovićem i našim Dejanom Aćimovićem i jako volim svoju scenu rađanja'', otkrila nam je Nika Grbelja.

Na premijeri su bila i brojna poznata lica. Svadba je, kažu, opravdala sva velika očekivanja!

''Jedna dobra rasna komedija, pametna, nježna, ma odlično, odlično. Baš divno. Svjetsko, a naše!'', zaključila je Ecija Ojdanić.

In Magazin: Film Svadba - 12 Foto: In Magazin

In Magazin: Film Svadba - 9 Foto: In Magazin

''Mislim da nema uvreda, ovo je dobra satira i dobar humor i nekako vjerujem da nam je svima u ovim vremenima prijeko potreban'', smatra Ornela Vištica.

Kad na red dođu pravi svatovi, neki bi se tada najradije sakrili ispod stola, dok bi jedni u svatove ako treba i svaki dan!

''U Hrvatskoj, čini mi se da duže traju svadbe, kod nas se taj običaj malo promijenio u smislu već ono kad vidiš da ti nude kafu onda znaš da će polako da te rasteruju, ovdje je krenula tura kafe i onda je krenulo sve ispočetka'', priča Marko Grebež.

Voljeli svadbe ili ne, jedno je sigurno, ova je opravdala očekivanja!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Kožna haljina na Sofiji Vergari i to je sve što ćemo reći o ovim fotografijama zgodne glumice

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity "Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte

Pogledaji ovo Celebrity Bivša teniska zvijezda viđena prvi put nakon poroda, prizor nikoga nije ostavio ravnodušnim

Pogledaji ovo Celebrity Preminula Milena iz Negotina: Njezin susret s Rajkom Dujmićem pretočen je u hit generacija