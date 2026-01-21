Preminula Milena iz Negotina: Njezin susret s Rajkom Dujmićem pretočen je u hit generacija

Mediji javljaju kako je preminula Milena iz Negotina, koja je inspirirala Rajka Dujmića za hit Novih fosila "Milena".

Žena imenom Milena, čija je životna priča postala inspiracija za uspješnicu grupe Novi fosili "Milena", preminula je, prenosi Telegraf.rs.

Gotovo da nema osobe iz starijih generacija koja ne zna tekst pjesme, ali malo je poznato da je posvećena upravo Mileni iz Negotina, koju je Rajko Dujmić sreo na obali mora tijekom boravka u Herceg Novom. Kako je pokojni velikan svojevremeno rekao, njihov razgovor je trajao cijelu noć.

Rajko Dujmić - 1 Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Rajko Dujmić - 3 Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

"Sjedio sam sa njom cijelu noć, moja generacija, i razgovarali smo neprekidno do ranih jutarnjih sati. Bila je socijalni radnik u Negotinu. Rekao sam da će se završiti pjesmom. Nije mi vjerovala, mislila je da to govorim svakoj djevojci. Ali rekao sam joj da ćemo prekinuti i da se možda više nikada nećemo vidjeti, ali će vidjeti da nikada ne lažem", izjavio je u jednom intervjuu, koji ju je susreo kada je s Fosilima nastupao u Negotinu u sklopu turneje "Milena Generacija".

Rajko Dujmić - 6 Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pogledaji ovo Celebrity Kožna haljina na Sofiji Vergari i to je sve što ćemo reći o ovim fotografijama zgodne glumice

"Čuvar mi je prišao i rekao mi da me traži žena s dvoje djece i mužem. Bila je to moja Milena. Kada me je vidjela, počela je plakati i rekla mi je da ne može vjerovati da je ovako nešto moguće. Onda sam joj rekao da čovjek drži za riječ, a bik za rogove", prisjetio se Dujmić.

Rajko Dujmić - 4 Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Rajko Dujmić - 5 Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Dujmić je pjesmu "Milena" napisao zajedno sa Zrinkom Tutićem, a objavljena je 1983. na albumu "Poslije svega". Novi fosili često su je izvodili na svojim nastupima.

Protekle godine napustio nas je Marinko Colnago, o čemu više pročitajte OVDJE.

Ova pjesma izvedena je u prošlogodišnjoj sezoni "Tvoje lice zvuči poznato", o čemu više pročitajte OVDJE.

1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Nekad i sad Miss Hrvatske Fani Čapalija prisjetila se dana najveće slave prije 30 godina, sjećate se što je tada rekla?

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Celebrity "Odakle joj energije?" Pogledajte žestoki trening trudne Dilette Leotte

Pogledaji ovo Zanimljivosti Postoji logičan razlog zbog kojeg je Macron nosio naočale na svjetski važnom forumu

Pogledaji ovo Celebrity Usprkos pozivima na bojkot, Izrael odabrao predstavnika za Eurosong, evo tko ide u Beč!