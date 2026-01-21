Postoji logičan razlog zbog kojeg je Macron nosio naočale na svjetski važnom forumu

Emmanuel Macron privukao je pozornost javnosti svojim pojavljivanjem na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, gdje je uz neuobičajen modni detalj objasnio i razlog svog izgleda.

Emmanuel Macron održao je govor na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu u Švicarskoj, a svu pozornost ukrao je noseći upečatljive pilotske sunčane naočale.

Francuski predsjednik, koji je govorio na forumu u utorak, bori se s očnim problemom za koji je rekao da je potpuno bezopasan, ali zbog kojeg mu je desno oko bilo crveno i natečeno.

Emmanuel Macron - 3 Foto: Afp

Emmanuel Macron - 6 Foto: Afp

O tom je stanju govorio nekoliko dana ranije, nakon što se pojavio u vojnoj bazi u Istresu na jugu Francuske.

Macron je započeo svoju novogodišnju poruku francuskim oružanim snagama osvrnuvši se na svoj izgled.

Emmanuel Macron - 4 Foto: Afp

''Molim vas da oprostite neugledan izgled mog oka. To je, naravno, nešto potpuno bezopasno'', rekao je.

''U tome jednostavno vidite nenamjernu referencu na ''Oko tigra''… Za one koji razumiju tu referencu, to je znak odlučnosti'', našalio se.

Emmanuel Macron - 1 Foto: Afp

Bila je to očita aluzija na popularnu naslovnu pjesmu grupe Survivor iz filma ''Rocky III'' iz 1982. godine.

Unatoč tom ležernom trenutku, Macronovo se obraćanje usredotočilo na ključne izazove s kojima će se francuska vojska suočiti 2026. godine.

Emmanuel Macron - 2 Foto: Afp

Inače, forum u Davosu ovih dana prati cijeli svijet, a danas je govor tamo održao i Donald Trump.

