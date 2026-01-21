Pamtite li ovog glumca iz hitova 80‑ih? Imao je ulogu života, ali je sve izgubio u samo pet tjedana

Nekadašnji holivudski miljenik Eric Stoltz, kojeg smo umalo gledali u "Povratku u budućnosti", viđen je u šetnji New Yorkom.

Eric Stoltz, glumac koji je tijekom osamdesetih i devedesetih slovio kao jedno od najzanimljivijih lica Hollywooda, nedavno je snimljen u rijetkom izlasku na ulicama New Yorka, iznenadivši mnoge svojim izgledom.

Nekadašnji miljenik filmske publike danas vodi povučen život, daleko od reflektora koji su ga pratili u zlatnim godinama karijere.

Eric Stoltz - 7 Foto: Profimedia

Eric Stoltz - 4 Foto: Profimedia

Stoltz je filmski debitirao početkom osamdesetih u kultnom Fast Times at Ridgemont High, no pravu slavu donijela mu je dirljiva uloga Rockyja Dennisa u drami "Mask" (1985.), u kojoj je glumio sina lika kojeg je utjelovila Cher. Upravo mu je ta uloga donijela nominaciju za Zlatni globus i otvorila vrata velikih projekata.

Ipak, jedno od najpoznatijih poglavlja njegove karijere vezano je uz film "Povratak u budućnost". Stoltz je izvorno bio izabran za ulogu Martyja McFlyja, no nakon pet tjedana snimanja zamijenio ga je Michael J. Fox, jer se njegov ozbiljan, metodski pristup glumi nije uklopio u komičan ton filma. Iako je riječ o jednom od najslavnijih "što bi bilo kad bi bilo" trenutaka u povijesti filma, Stoltz je nastavio uspješnu karijeru.

Eric Stoltz - 2 Foto: Profimedia

Eric Stoltz - 1 Foto: Profimedia

Tijekom godina glumio je uz neka od najvećih imena Hollywooda – Johna Travoltu u "Pulp Fictionu", Jennifer Lopez u "Anacondi" te Johna Cusacka u filmu "Say Anything…". Posebno ga pamte fanovi Quentina Tarantina kao Lancea, ekscentričnog dilera u kultnom filmu iz 1994. godine.

Osim glume, Stoltz se posljednjih godina uspješno prebacio i iza kamere, režirajući epizode popularnih serija poput "Glee", "Uvod u anatomiju" i "Kako se izvući s ubojstvom".

Eric Stoltz - 5 Foto: Profimedia

Eric Stoltz - 6 Foto: Profimedia

U privatnom životu godinama izbjegava javnost. Nakon veze s Bridget Fonda, već dva desetljeća je u braku s irskom pjevačicom Bernadette Moley, s kojom ima kćer.

Fotografije iz New Yorka podsjetile su publiku na glumca koji je obilježio jednu eru Hollywooda, ali i pokazale da Eric Stoltz danas bira mirniji život, daleko od slave koja ga je nekad pratila na svakom koraku.

Gdje je danas Biff iz "Povratka u budućnost"? Kako izgleda, pogledajte OVDJE.

