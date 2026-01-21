Još jedan neuspjeh za Meghan Markle: Zbog loših rezultata ukinuta je njezina emisija

Netflix je odlučio kako kulinarsko-lifestyle emisija Meghan Markle "With Love, Meghan" neće dobiti treću sezonu.

Lifestyle emisija "With Love, Meghan", koju je Meghan Markle snažno promovirala kao svoj veliki povratak na male ekrane, neće dobiti treću sezonu na Netflixu.

Iako se nagađalo o novim sezonama, izvori bliski produkciji potvrdili su za Page Six da se serija ne vraća u redovnom formatu, a moguće su tek povremene blagdanske specijalne epizode, ako do njih uopće dođe.

Meghan Markle - 4 Foto: Profimedia

Markle je navodno zaključila da je snimanje emisije puno posla te se sada želi fokusirati na razvoj vlastitog lifestyle brenda As Ever, koji uključuje proizvode poput meda, čajeva i vina. Umjesto televizijskog formata, sličan sadržaj – kuhanje, kreativne ideje i lifestyle savjete – planira dijeliti putem društvenih mreža, u kraćem i jednostavnijem obliku.

Meghan Markle - 3 Foto: Profimedia

Emisija je lansirana prošlog proljeća s ambicijom da se Meghan nametne kao nova lifestyle ikona, rame uz rame s imenima poput Marthe Stewart i Gwyneth Paltrow, no već od početka suočila se s valom kritika i ismijavanja zbog, kako su mnogi ocijenili, banalnih i amaterskih savjeta. Gledanost također nije ispunila očekivanja – druga sezona nije se uspjela probiti u američki Netflixov Top 10, a prema službenim podacima serija je u prvoj polovici 2025. završila tek na 383. mjestu globalno.

Meghan Markle - 1 Foto: Profimedia

Ipak, Netflix i dalje održava poslovnu suradnju s Meghan kroz njezin brend, a ona i princ Harry zadržali su i first look ugovor sa streaming platformom, iako je njihov ekskluzivni višemilijunski deal istekao prošle godine.

Meghan Markle - 2 Foto: Profimedia

Unatoč kritikama, Meghan je ranije tvrdila da publika voli emisiju te poručila da su negativni komentari tek pokušaj kritičara da "plate račune". Jedan od najupečatljivijih trenutaka emisije bio je i onaj u kojem je ispravila glumicu Mindy Kaling zbog korištenja prezimena Markle, naglasivši da danas nosi prezime Sussex – što je također izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

I dok se "With Love, Meghan" polako povlači u prošlost, čini se da Meghan Markle ne odustaje od lifestyle ambicija. Samo će mijenjati strategiju i format, ostavljajući otvoreno pitanje hoće li uspjeti izgraditi brend koji će nadmašiti kontroverze koje je prate.

Već šest godina Meghan i Harry pokušavaju pronaći svoj put izvan kraljevske obitelji. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno se povukla iz organizacije koju je osnovala sa suprugom, o čemu više pročitajte OVDJE.

