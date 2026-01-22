Hrvatski rukometaši nakon teške utakmice utjehu su potražili u zagrljaju najmilijih

Ivan Martinović i Josip Šimić viđeni su u društvu svojih obitelji nakon što je hrvatska rukometna reprezentacija poražena od Švedske 25-33.

Hrvatska rukomenta reprezentacija završila je s prvom fazom natjecanja na Europskom prvenstvu za rukometaše te kao drugoplasirana u skupini ide dalje. Posljednja utakmica protiv Švedske završila je porazom s rezultatom 25-33, zbog čega izabranici Dagura Sigurðssona u drugu fazu neće prenijeti bodove.

Bez obzira na poraz, dvorana u Malmöu bila je puna hrvatskih navijača koji su podignuli atmosferu, a poslije teške utakmice, rukometaši su potražili utjehu u zagrljaju svojih najmilijih.

Josip Šimić Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Martinović sa suprugom - 7 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Martinović sa suprugom - 2 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Martinović sa suprugom - 8 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pivot Josip Šimić, koji je za reprezentaciju debitirao lani, družio se s obitelji koja je sjedila na tribinama, a kapetana Ivana Martinovića nakon utakmice je tješila lijepa supruga Miriam, s kojom je snimljen u poljupcu.

Vremena za predaha nema previše jer se nova utakmica, ona protiv Islanda, igra već u petak u 15:30, nakon čega slijede Švicarska (nedjelja, 20:30), Slovenija (utorak, 18:00) i Mađarska (srijeda, 18:00).

Ivan Martinović sa suprugom - 3 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ivan Martinović sa suprugom - 6 Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cjelokupni raspored hrvatske reprezentacije pogledajte na Gol.hr-u (OVDJE).

Kako je izbornik komentirao rezultat, pogledajte OVDJE.

