Simona Mijoković o ulozi bake u 41. godini: ''Molim za svoga unuka i to je jedino važno''

Bivša reality zvijezda Simona Mijoković proteklog je vikenda gostovala u Šibeniku i kroz razgovor i osobno svjedočanstvo predstavila svoju istoimenu knjigu "Kako sam tražila ljubav". A kako danas gleda na estradu čiji je bila dio, kakav je osjećaj postati baka u 41., planira li se iz Austrije vratiti u Hrvatsku i druge javnosti nepoznate detalje Simona je otkrila našem Gordanu Vasilju.

''Moje ime je Simona Mijoković, imam 41 godinu, blagoslovljena supruga, uskoro će 10 godina braka, i majka 10-ero djece, petero na Zemlji i petero na nebu.''

Ovim je riječima nekadašnje lice s naslovnica Simona Mijoković započela svoj susret sa Šibenčanima.

''Moj život je započeo u grijehu već u osmoj godini, u devetoj, u 10-oj, u 12-oj oduzeta nevinost, u 13-oj ulazak u droge, u 14-oj bulimija, u 16-oj maloljetnička prostitucija, u 18-oj tri abortusa.'', sve je ovo ispričala.

Njezina potresna ispovijest ''Kako sam tražila ljubav'' snažno svjedoči o čudu novoga života.

''Samo da jedna Simona u ovoj dolini suza čuje, a ima ih još mnogo na ovom svijetu, važno je Isuse. Svaki bič bih opet primila, svako zlostavljanje, svaki nemoral, sve što su mi činili opet bih proživjela, ako je to važno da se jedna duša spasi. Ne zato da bih zahvaljivala grijehu, ne daj Bože, itekako i dan danas oplakujem svaki grijeh nego zato da znam što si Ti sve Bože prošao zbog nas''.

A otkad je prije 14 godina u Isusu pronašla ljubav koju je tražila cijeloga života, Simona ne može zamisliti dan bez svete mise.

''Misa je moja snaga, moj mir, moja radost, moja ljubav, moje ufanje, moja vjera i nada. Sveta euharistija je moje sve, često kažem 'ma sve mi možete uzeti, možete me napadati, ma recite sve o meni što želite, a znate što jedino ne možete? Ne možete mi uzeti živoga Boga u svetoj euharistiji jer On je zaista postao moje sve u svemu.''

I estrada, čiji je bila dio, je, kaže, puna slomljenih srca koja samo traže ljubav.

''Ja znam mnoge koji se bore s različitim ranama, porocima i lutanjima i često znam reći mojim prijateljicama u crkvi 'ne sudite, jer ne znamo, ne znamo tko je koga naveo na nešto, zbog čega je netko zalutao, nama je jedino važno da molimo za sve one koji još nisu upoznali živoga Boga.'' Tako da je u mom srcu uvijek prvo 'ne sudi jer ne znaš, ljubi i opraštaj'.''

A bivša reality zvijezda je oprostila svima koji su je povrijedili.

''Ako je meni Krist, moj spasitelj, otkupitelj, Gospodar života oprostio sva moja zla, bezakonja i lutanja, opet svakodnevno mi oprašta svaki put u svetoj ispovjedi, spašava me, pa tko sam ja da ne opraštam onome tko još Gospodina nije upoznao, jel tako?''

Simona se u Krešimirovu gradu posebno dotaknula teme abortusa.

''Mi žene, majke, nositeljice života da budemo otvorene uvijek životu i da se zaista trudimo da naša utroba ne postaje grobnica nego da uvijek bude kolijevka živoga Boga, a nema ništa ljepše nego kad se Bog utjelovi u nerođenom, malom djetetu.''

A ova 41-godišnjakinja je već postala baka. Njezina najstarija kći Gabrijela, koju je dobila u braku s Antom Gotovcem, prošlog je ljeta na svijet donijela dječaka.

''Molim za svoga unuka i to je jedino važno, molim se za njega.''

Simona sa suprugom Stanislavom i četvero djece živi u Linzu u unajmljenom stanu, za koji u šali kaže da izgleda poput kapelice. Na pitanje planiraju li se preseliti u Hrvatsku, odgovara.

''Mi se planiramo vratiti u Hrvatsku, hoće li to biti ove godine, sljedeće ili za dvije, ne znamo. Prepuštamo Božjoj providnosti, neka On vodi.''

Iako je htjela biti časna sestra, Simona je po zanimanju make-up artistica.

''Jako volim šminkati, često šminkam prijateljice i sve susjede u Austriji. Ne činim to za novac zato jer nemam obrt, ne želim raditi na crno, držim se onog 'što je carevo, dajte caru, što je Božje, dajte Bogu'. Od srca šminkam, ali tko zna, u budućnosti, nisam opterećena s time. Nisam opterećena s ničim u životu, samo mi je jedno važno, biti s Isusom.''

Dirljivim svjedočanstvom Simona je poslala ohrabrujuću poruku nade za sve koji lutaju krivim stazama daleko od istinske ljubavi i sreće.

