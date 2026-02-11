Uloga šarmantnog Dawsona vinula ga je u zvijezde, no život su mu obilježile i teške privatne borbe

Iza slave Jamesa Van Der Beeka skrivala se borba s rakom te izazovi u privatnom životu.

Glumac James Van Der Beek preminuo je nakon borbe s rakom debelog crijeva, ostavivši iza sebe neutješnu obitelj i milijune obožavatelja diljem svijeta. Više o tome pisali smo OVDJE.

Rođen 8. ožujka 1977. u Connecticutu, James Van Der Beek glumačku je karijeru započeo još kao tinejdžer. Širu slavu stekao je krajem devedesetih godina zahvaljujući ulozi Dawsona Leeryja u hit-seriji ''Dawson’s Creek'', koja se emitirala od 1998. do 2003. godine i obilježila jednu televizijsku eru. Serija je postala kultna među mladima, a Van Der Beek jedno od najprepoznatljivijih lica generacije.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Neopisiva sreća! Naš fitness trener i supruga postali roditelji trojki

Paralelno s uspjehom na televiziji, ostvario je i zapaženu filmsku karijeru. Publika ga pamti po i ulozi u sportskom filmu ''Varsity Blues'' iz 1999. godine.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

A zatim je njegova karijera stagnirala. Imali smo ga priliku vidjeti na malim ekranima tek 2011. godine kada se pojavio u seriji "Ne vjeruj susjedi iz stana br. 23", gdje je glumio fikcionaliziranu verziju samoga sebe.

Pogledaji ovo inMagazin Pjevač Parnog valjka raspričao se o najljepšoj životnoj ulozi: ''Veliki je zaljubljenik u glazbu''

Iako je profesionalno ostvario značajne uspjehe, u privatnom je životu isticao kako mu je najveća životna uloga ona supruga i oca. Sa suprugom Kimberly dijelio je šestero djece, a njihov obiteljski put nije uvijek bio lagan – javno su progovorili i o bolnim iskustvima spontanih pobačaja kroz koja su zajedno prolazili.

Legendarni glumac prvi je put javno progovorio o dijagnozi raka u razgovoru za magazin People u studenom 2024. godine, istaknuvši da mu je u tom razdoblju najvažnije zdravlje i obitelj.

''Imam rak debelog crijeva. S ovom dijagnozom nosim se privatno i poduzimam korake kako bih je prevladao, uz podršku svoje nevjerojatne obitelji. Postoji razlog za optimizam i osjećam se dobro'', rekao je tada.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

Bolest ga je ipak navela na tešku odluku. U listopadu je stavio na aukciju niz svojih dragocjenih suvenira iz serije ''Dawson’s Creek'' kako bi mogao platiti svoje skupe tretmane protiv raka. Više o tome pisali smo OVDJE.

James Van Der Beek Foto: Profimedia

Njegov odlazak označio je kraj jednog poglavlja televizijske povijesti, ali i ostavio trajno nasljeđe u svijetu filma i serija koje su obilježile odrastanje generacija gledatelja.

1/26 >> Pogledaji ovu galeriju +21 Celebrity Sandi Cenov javno zahvalio bližnjima i supruzi na njihov veliki dan: ''Život mi je uspio''

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Srpski miljenik žena se pohvalio najljepšim vijestima, jedan detalj krije od javnosti

Pogledaji ovo Zanimljivosti Sjećate li se tinejdžerskog klasika koji smo svi gledali bez daha?