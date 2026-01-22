Oženio se naš Vatreni! Lijepoj Šibenčanki izgovorio je sudbonosno da na bajkovitoj lokaciji

Fotografije koje je Matea Rak objavila na Facebooku otkrile su da je s našim nogometašem Petrom Sučićem uplovila u bračnu luku.

Naš nogometni reprezentativac i igrač milanskog Intera, Petar Sučić, ovih dana ima veliki razlog za slavlje.

Bajkovite fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama otkrile su da je 22-godišnji nogometaš izgovorio sudbonosno "da" samozatajnoj Matei Rak, studentici Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.

Petar Sučić Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Fotografije koje je na Facebooku podijelila upravo Matea nastale su na jezeru Como. Intimna atmosfera i bajkovit pogled stvorili su savršenu kulisu za početak njihova zajedničkog života.

''Ja uzimam srce za vodiča. Ne pitaj, znam, da smo srodna bića. Mr&Mrs Sučić'', napisla je uz fotografije.

Petar Sučić - 6 Foto: Profimedia

Petar Sučić - 2 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Lijepa Šibenčanka za ovu je posebnu priliku odabrala hrvatski dizajn – nosila je elegantnu vjenčanicu iz najnovije kolekcije Igora Đuge. Petar se pak odlučio za klasičnu eleganciju u tamnom odijelu, bijeloj košulji i crnoj kravati, ostavljajući dojam profinjene jednostavnosti.

Petar Sučić - 1 Foto: Profimedia

Naš nogometaš ranije je progovorio o svom djetinjstvu na farmi, više o tome pisali smo OVDJE.

