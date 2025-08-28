Naš nogometaš progovorio o svom djetinjstvu na farmi: "Pomagao sam tati musti krave..."

Naš nogometni reprezentativac Petar Sučić otkrio je nepoznate detalje o svom odrastanju, kao i razlog zašto ne koristi društvene mreže.

Donedavni igrač Dinama Petar Sučić ovoga ljeta se preselio u milanski Inter u transferu vrijednom oko 14 milijuna eura. Već u svojim prvim utakmicama 21-godišnji veznjak oduševio je fanove kluba, a uhvatio je i pozornost izbornika reprezentacije Zlatka Dalića koji mu je uručio poziv za nadolazeće utakmice.

Mladog nogometaša žele svi upoznati, a u jednoj emisiji je otkrio nepoznate detalje svoje biografije.

Galerija 5 5 5 5 5

Petar Sučić - 2 Foto: Profimedia

Petar Sučić - 4 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Možete li pogoditi koliko ovaj poznati srpski duo ima godina? Trbušnjacima zasjenjuju mnogo mlađe kolege!

"Odrastao sam u malom selu s obitelji. Imamo malu farmu. Moj otac voli uzgajati krave; imamo ih nekoliko, a kad sam bio mali, ponekad sam mu pomagao musti ih ujutro. Bilo je zabavno. Uživao sam u tom načinu života; mislim da sam imao sretno djetinjstvo. Bio sam jako sretan, cijeli dan sam živio vani. Imali smo i druge životinje. To je dio mog života kojeg ću se uvijek sjećati", ispričao je Sučić o crticama iz rodnog Bugojna.

Iznenadio je i priznanjem kako nema profil na društvenim mrežama, a za to nema neki konkretan razlog.

Petar Sučić - 3 Foto: Darko Tomas / CROPIX

Petar Sučić - 1 Foto: Profimedia

"Ne volim gubiti vrijeme na društvenim mrežama. One su svakako koristan medij, ali možete izgubiti i do pet sati dnevno. Puno više uživam u stvarnom životu. Uvijek smo u središtu pozornosti i okruženi pažnjom medija i novinara. Nakon utakmice ili treninga, moram se opustiti, odmoriti, provesti vrijeme s obitelji. To je glavni razlog zašto nisam na društvenim mrežama", priznao je Sučić, koji je otkrio što ga veže uz rodno mjesto.

"Imam prekrasne uspomene i toliko emocija vezanih za ovo mjesto. Mislim da je to bio važan dio mog života i mislim da sliku grada mogu staviti u svoje prve korake", riječi su Sučića.

Njegov rođak je Luka Sučić, o kojem više saznajte OVDJE.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Ovako izgleda žestoka rutina vježbanja Danijele Dvornik: "Treba doći do ove razine..."

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Nekad i sad Nikad mršavije izdanje pjevačice palo u drugi plan kada se pojavila s ovim dekolteom!

Pogledaji ovo Celebrity Ne pamtimo ovako smjelo izdanje Danijele Martinović! Za sve je kriva crvena haljina sa seksi prorezom

Pogledaji ovo Celebrity Što se krije u vremenskoj kapsuli princeze Diane koja je otvorena nakon 34 godine?